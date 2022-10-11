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【機械人】疫後新趨勢　機械人科技加快普及

科技 09:00 2022/10/11

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自新冠疫情侵襲以來，許多企業都要因時制宜，令傳統工作模式出現了許多轉變，例如僱主與員工都已愈來愈接受「在家工作」（Work from Home）。這些轉變並不會是暫時性的，且會配合更多的科技應用，重新塑造企業未來的生產流程以及員工的工作模式。

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WFH是減少員工之間的實體接觸。其實在工作流程中減少實體接觸這個層面上，不少科技應用已在默默地起革命，從以往的科幻橋段成為了現實。例如，不少醫院及診所都已實行遙距診症，曾幾何時這絕對是難以想像的。更不可思議的是，在5G網絡、VR技術、機械人科技等趨向成熟之下，醫生將可以為病人進行遙距手術。試想想，到時你可以聘請外國的名醫，遙距為你在港的家人進行手術，而不用醫生親身來港，這是多麼神奇的事！

筆者知道市場上有公司近年積極研發IRLS（Intelligent Robotic Labelling System），這是個人工智能自動化標籤貼標系統，引進了自動化貼標機械臂。以往許多百貨公司、超市、零售商等，每天都要花大量人手去為貨品貼上標籤。這些員工需要一定的技術，因為他們要集中精神把標籤貼在固定位置，乃是十分費時及沉悶的工序。

IRLS 4軸機械臂  印製及張貼標籤
這個本土開發的IRLS，採用了高速4軸機械臂，並利用鏡頭及條碼技術辨別商品，同時印製及張貼所需標籤於產品上，適用於不同形狀的盒裝、袋裝、罐裝產品，平均每小時可以貼上2,400張至3,600張標籤。開發它的難度，正是在於其準確性，IRLS貼標的準確度，即使最有經驗的員工也難以相比。

現在只需要由非技術人員運作IRLS，便可以精準地貼上標籤。而對於企業而言，此系統能大大節省成本，以及在疫情的氛圍下減低人手需求、減少人的接觸、減低染疫風險，因此愈來愈多企業都願意以機械人科技，去取代這類重複而沉悶的人手工作。

疫情後出現的這兩個新趨勢：「在家工作」及「機械人科技普及化」，能減低人手需求、減少人同人之間不必要的接觸、節省時間資源、取代重覆沉悶的工作；這些改變都是全球性的，因此
所有公司的未來發展均是十分重要。

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撰文 : 謝小江 Million Tech萬碧發展有限公司創辦人

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