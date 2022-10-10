【日圓走勢】日本周三起恢復免簽證自由行 日圓再創24年新低 遊日好時機?

美元持續強勢，美匯指數周一（10日）下午重上113水平，截至晚上7時，最新報113.14口平，升0.3%。美元持續強勢，日圓再創24年低，每百日圓兌5.39港元。日本也於周二（11日）起恢復免簽證自由行，對於不少將「回鄉」旅遊的港人而言，日圓貶值就令消費變得相便宜。

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過去一年，美元處於強勢格局，加速了日圓貶值速度，而俄烏戰事也令能源價格飆漲，使日本出現連續13個月貿易逆差，創下 2015 年以來最嚴重紀錄。為挽救持續貶值的日圓，日本政府曾於於9月22日出手撐匯市，大量買進日幣並拋售美元，使日圓短線上快速暴漲，斥資約2.8兆日圓，為單日干預最高紀錄，也超過1998年4 月創下的單日最高紀錄 (2.6 兆日元)，但效果只屬短暫，未能拯救日圓的疲軟。

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不過，疫情逐漸趨緩，日本接連鬆綁邊境管制。日本於明天（周三）起恢復免簽證自由行，意味旅客無須再申請旅遊簽證，更不用通過旅行社預訂旅行團，並同時取消入境人數限制。同時，日本還更新疫苗要求，將接納世衞WHO 認可疫苗名單，除了復必泰外，也接受科興疫苗，旅客只要接種 3 劑疫苗，便可以免檢測入境，就算未打齊3針，也可出示 72 小時內的核酸檢測證明以作替代。

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對於港人而言，日圓貶值就令消費變得相宜，相信將吸引更多港人「回鄉」購物嘆世界。加上港府剛於月初發放的最後一期消費劵，同時也日本也踏入楓葉季節，相信未來將有更多港人考慮到日本旅遊。



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記者：陳詠妍