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【日圓走勢】日本周三起恢復免簽證自由行 日圓再創24年新低 遊日好時機?

股樓投資 19:25 2022/10/10

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美元持續強勢，美匯指數周一（10日）下午重上113水平，截至晚上7時，最新報113.14口平，升0.3%。美元持續強勢，日圓再創24年低，每百日圓兌5.39港元。日本也於周二（11日）起恢復免簽證自由行，對於不少將「回鄉」旅遊的港人而言，日圓貶值就令消費變得相便宜。

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【職場熱話】首日上班老細派紅色炸彈 打工仔無奈應承出席 嘆「糧未出，人情先要出」，詳見【下一頁】

【青姐話】結餘快清零 定存最有型


過去一年，美元處於強勢格局，加速了日圓貶值速度，而俄烏戰事也令能源價格飆漲，使日本出現連續13個月貿易逆差，創下 2015 年以來最嚴重紀錄。為挽救持續貶值的日圓，日本政府曾於於9月22日出手撐匯市，大量買進日幣並拋售美元，使日圓短線上快速暴漲，斥資約2.8兆日圓，為單日干預最高紀錄，也超過1998年4 月創下的單日最高紀錄 (2.6 兆日元)，但效果只屬短暫，未能拯救日圓的疲軟。

【人物專訪】鐘錶行業青黃不接 華明行力吸學徒 年輕人由社會的「失敗者」變成老闆的「寵兒」，詳見【下一頁


不過，疫情逐漸趨緩，日本接連鬆綁邊境管制。日本於明天（周三）起恢復免簽證自由行，意味旅客無須再申請旅遊簽證，更不用通過旅行社預訂旅行團，並同時取消入境人數限制。同時，日本還更新疫苗要求，將接納世衞WHO 認可疫苗名單，除了復必泰外，也接受科興疫苗，旅客只要接種 3 劑疫苗，便可以免檢測入境，就算未打齊3針，也可出示 72 小時內的核酸檢測證明以作替代。

【2022消費券】用消費券去旅行無難度？一文看清各大旅遊商戶可用哪種支付工具，詳見【下一頁


對於港人而言，日圓貶值就令消費變得相宜，相信將吸引更多港人「回鄉」購物嘆世界。加上港府剛於月初發放的最後一期消費劵，同時也日本也踏入楓葉季節，相信未來將有更多港人考慮到日本旅遊。
 

【MPF】強積金9月份人平均虧損達1.8萬元 較預期更高 打工仔該如何應對？，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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