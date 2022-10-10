【低價成交】黃埔花園「大兩房」創同類新低 租客683萬承接上車做業主 呎價僅1.35萬元

樓市處於弱勢，淡市下多個藍籌屋苑呎價明顯下跌，其中九龍區大型藍籌屋苑紅磡黃埔花園，最近成交個案的平均呎價已跌穿1.4萬元。日前該屋苑錄得「大兩房」戶型成交，造價也創同類型單位新低。

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美聯物業區域聯席董事殷勒麟表示，市況續尋底，吸引一直租樓人士伺機入市，黃埔花園11期8座低層E室，實用面積505平方呎，為「大兩房」間隔，單位向東南，望黃埔內街。據悉原業主持貨十餘年，但早年曾作大規模裝修，所以內籠依然保持新淨企理。

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原業主今年8月份開盤叫價820萬元，一度於9月份減價至720萬元，最終由區來租客以683萬元承接上車，累積減價137萬元，減幅16.7%，折合實用呎價約13,525元。



據了解，原業主2007年11月以255萬買入，是次轉手帳面獲利428萬，升值約168%。

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責任編輯：陳詠妍