【新股IPO】專精特新「小巨人」凌雄科技通過上市聆訊、據報集資達8億元 　京東、騰訊持股（第二版）

▲ 【新股IPO】專精特新「小巨人」凌雄科技通過上市聆訊 京東、騰訊持股

內地翻新IT設備經銷商凌雄科技通過上市聆訊，凌雄科技2021年入選工信部專精特新「小巨人」企業名單，早於A輪投資已入股的京東 （09618） ，持股13.22%，騰訊 （00700） 及聯想 （00992） 分別持股約1.88%及0.9%，海通國際為其獨家保薦人。據外電引述消息人士指出，料集資約5000萬美元至1億美元（即折合約介乎3.9億元至7.8億元）。

凌雄科技營運小熊U管家，方便企業用戶簡單管理由用戶擁有或凌雄科技提供的IT設備的購置、調撥、維修、維護及處置，截至6月30日，活躍企業用戶67.86萬戶，註冊及設備訂閱客戶為6611戶，而註冊及非訂閱人員為2.14萬名。

凌雄科技截止6月底止，凌雄上半年收入按年增59.1%至8.54億元人民幣（人民幣，下同）；淨虧損收窄98%至583萬元。

凌雄主要提供IT設備回收、IT設備及技術服務，以收入劃分，設備回收收入增76.7%至6.3億元；長短期設備訂閱服務收入按年增39.7%，共錄1.5億元；IT技術訂閱服務共錄11.5%至7152.9萬元。

市場份額方面，為設備製造商五大市場參與者份額約7.2%；凌雄在內地設備分部中排名第二，佔總市場份額約3.9%，首位為易點雲。

據4月遞表時外電消息指，凌雄將集資2億美元至3億美元資金。

註：第二版加入集資額。

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記者：宋佩恩