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樓價愈跌愈低 新買家趁機「撈低」入市都會駅2房戶 713.8萬元易手 低市價15% 

股樓投資 12:27 2022/10/10

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息魔來臨，買家入市意欲大降，業主為求沽貨，惟有擴大議幅，吸引買家「尋寶」。最近都會駅2房以低於市價15%沽出。

【青姐話】結餘快清零 定存最有型


香港置業高級區域董事黃晟表示，該行日前促成一宗位於都會駅二期買賣成交。售出單位為都會駅II城中駅6座低層B室，實用面積約503平方呎，為2房間隔，向西南望山景。

    點擊圖片放大
    +23
    +22

【第4季部署】大摩下調恒指明年中目標至19400點 看好17隻港股值博反彈，詳見【下一頁


黃晟晉指，原業主開價約850萬元，經雙方議價後，減價約136.8萬元或減幅達16%，以約713.8萬元承接單位，折合實用呎價約14,191元，低市價約15%。新買家心儀上址位於地鐵站上蓋，交通便利，故睇樓1次後即火速拍板入市。

3個月劈價128萬　沙田第一城兩房480萬沽　3年慘蝕118萬，詳見【下一頁

資料顯示，原業主於2006年9月以約252.5萬元購入上述單位，持貨約16年，是次轉手帳面賺461.3萬元離場，升值約1.8倍。
 

【帶你睇盤】大埔名牌上車屋苑　兩房叫價508萬，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

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