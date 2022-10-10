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【新措施】康文署下月再推4措施打擊炒場 違規者被暫停預訂收費康體設施資格360天

理財智慧 14:16 2022/10/10

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繼5月推出多項打擊「炒場」措施後，康樂及文化事務署今天（周一；10日）宣布再推出四項新措施，進一步打擊租用康體設施的懷疑「炒場」活動，包括延長違規者被暫停預訂收費康體設施資格的期限，11月1日生效。

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現時，租用人在連續30天內錄得兩次違規不取場或不在場使用，會遭暫停預訂收費康體設施資格90天。在新措施下，違規紀錄的適用期由連續30天調整至連續60天。

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康文署也加重租用人違規轉讓用場許可證的懲處安排，租用人因違規而遭暫停預訂收費康體設施資格的期限會由現時180天增加至360天。

 

此外，康體通用戶遞交天然及人造草地足球場的抽籤申請時，必須填報另外四名用場人士的康體通用戶編號，租用人也必須與其中三人一同簽場和使用設施。

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在公平原則下，已取消的設施段節網上重新預訂開始時間將由上午7時30分調整至上午7時正，與其他於上午7時正開始預訂的設施同步讓市民以先到先得方式預訂，而康體通訂場櫃枱及自助服務站將於早上7時15分開始。

 

康文署表示，會密切留意新措施的成效，需要時會推出更多打擊「炒場」措施。此外，署方正開發一套全新智能康體服務預訂資訊系統，以取代現時康體通電腦預訂系統。新系統會在先到先得的分配機制上，加入以抽籤方式分配康體設施的新功能。

 

為了解市民對先以抽籤方式預訂和分配轄下康體設施機制的意見，康文署下月1日至30日進行網上問卷調查。署方職員會在康體設施邀請用場人士通過流動電話掃描二維碼完成網上問卷。市民也可在康文署網頁遞交。

 

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責任編輯：陳詠妍

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