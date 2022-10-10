【置業資訊】美滙指數強勢多國貨幣再貶值 購入海外樓時機到? 參加環球置業及投資博覽睇盡各地物業

美元持續強勢，美滙指數周一（10日）下午重上113水平，多種主要貨幣再貶值。其中英鎊兌美元報1.1074，跌0.11%；澳元兌美元也下跌超過0.5%，觸及0.6322，為2020年4月以來新低。

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

最近本港樓價受加息陰霾困擾，市民入市意欲大降；反觀美元強勢下，對港人而言，一眾外幣貶值，變相可以折扣價錢購入海外物業，投資海外房地產也再成為熱門投資話題。

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由智悅策劃舉辦「環球置業及投資博覽」，將於11月27日（周日）假九龍尖沙咀東香格里拉酒店宴會廳舉行。屆時，超過多國數十地區包括英國、澳洲、越南、泰國、馬來西亞等地的優質房地產發展商及地產顧問，將同步為大家介紹最新置業資訊，並推出特別優惠。

是次博覽參展商包括仲量聯行、Barratt、Berkeley、Ray White、奇豐國際、美聯環球、Swan Knights、VHome、Chase Evans、Nexis、Fulcrum Global、Landscope及Jade Land等業內優質機構，搜羅各地富投資潛力及特色的房地產項目，讓您增進投資海外物業知識，累積財富。

【專家看法】資深物業投資者預言 若明年出現這一現象 樓市將會「有得震冇得瞓」，詳見【下一頁】



同場亦有多個免費講座，參與人士可一次過了解各國最新置業及稅制安排、多個地區應如何選擇、如何在配合自己需要下尋找具投資潛力樓盤、入手買英澳物業需知及越南、泰國及馬來西亞最新投資行情等。



是次「環球置業及投資博覽」只限一天；觀眾可免費入場，預先登記入場可尊享貴賓快速入場及精美禮品。有意查詢，可瀏覽大會網址 www.gpiexpo.com。

「環球置業及投資博覽」詳情

日期：2022年11月27日 (星期日）

時間：10:00am-4:30pm

地點：九龍香格里拉酒店宴會廳 (尖東站P1出口/尖沙咀麼地道64號）

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責任編輯：陳詠妍