【專家看法】資深物業投資者預言 若明年出現這一現象 樓市將會「有得震冇得瞓」

兩周前，樓市於短短數天出現多個重要消息。先在9月22日凌晨美國聯儲局公布大幅加息0.75厘，其後本港五大銀行隨即宣布加息0.125厘。一天後，港府於9月23日宣布放寬入境限制至「0+3」，同一時間金管局發出指引，將按揭壓測由3厘調低至2厘。

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以上4項訊息對未來樓市走向均有着重要啟示。聯儲局一如市場預期大幅加息0.75厘，以遏制高居不下的通脹，主席鮑威爾（Jerome Powell）更在記招會上大力放鷹，未來數月將繼續大幅加息已幾近肯定。

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加息影響心理大於實際

其後，本地五大銀行亦宣布加息0.125厘，但加幅比市場預期0.25厘為低，主因是銀行結餘還約有1,200億元，加幅算是非常溫和，對每月供款只是增加約1.5%，加息對心理影響大於實際。然而，未來不排除資金會持續流出香港，或美繼續加息令本地銀行要追加利息，估計年底時本港將加息至約0.5厘。當市場預期未來會繼續加息，買家將放慢入市步伐，這趨勢在短期內將難以逆轉。

另一方面，港府今次進取地宣布放寬入境限制至「0+3」，與之前需要坐3天「酒店監」加4天「禁堂食」相比已是大躍進，但商務客來港經商逗留時間短，大多要跟客戶或高管社交聚餐，未能全面放寬限制對商務客吸引力始終有限，對旅客更是吸引力全無。然而，隨着亞洲多國全綫放寬入境限制，加上中央政府支持香港要盡快打通「國際關」以保金融中心地位，只要疫情沒有反彈，相信有望在10月內放寬至「0+0」。

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金管局降壓力測試要求

至於金管局出乎意料地調低壓測要求，明顯有托市之嫌，此舉令部分收入不足的買家能進入市場，或以同一份收入能買入更大的單位。但今次樓價下跌的問題，不是買家收入不足，而是他們深怕樓價會繼續跌而不敢貿然入市，因此這次減辣對樓市不會有太大效果。然而，港府深知樓市大跌帶來的惡果，此舉明顯釋出重要的訊息就是要樓市平穩，金管局手上還有非常多的籌碼可用，如放寬額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）、從價印花稅（AVD）、按揭成數等，在需要時將大派用場。

總括來說，市場對未來樓市下跌預期已形成，「0+3」及調低壓測要求亦不能改變此趨勢，除非新盤大幅減價，否則短期內成交將持續低水平。但如10月內能放寬至「0+0」，估計樓市將有機會短暫回穩或輕微反彈。至於樓市幾時才能轉勢，相信到香港正式與內地通關之日，有可能就是樓市回升之時，而大通關時間有機會在明年的第一季尾或第二季初，但當然如果明年全球經濟大衰退的話，樓市將會「有得震冇得瞓」。

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以上內容節錄自780期《iMoney Focus》「King談樓市」專欄

撰文：King Sir 葉景強 香港按揭轉介創辦人兼資深物業投資者

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責任編輯：陳詠妍

