  • 22°C
香港時間 : 20221010日 (週一) 10:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【專家看法】資深物業投資者預言 若明年出現這一現象 樓市將會「有得震冇得瞓」

理財智慧 09:44 2022/10/10

分享：

分享：

兩周前，樓市於短短數天出現多個重要消息。先在9月22日凌晨美國聯儲局公布大幅加息0.75厘，其後本港五大銀行隨即宣布加息0.125厘。一天後，港府於9月23日宣布放寬入境限制至「0+3」，同一時間金管局發出指引，將按揭壓測由3厘調低至2厘。

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

 

以上4項訊息對未來樓市走向均有着重要啟示。聯儲局一如市場預期大幅加息0.75厘，以遏制高居不下的通脹，主席鮑威爾（Jerome Powell）更在記招會上大力放鷹，未來數月將繼續大幅加息已幾近肯定。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

【家居設計】夫婦花21萬輕裝潢蝸居　293呎單位都有一房一廳　兼具空間感有何妙法？，詳見【下一頁

加息影響心理大於實際

其後，本地五大銀行亦宣布加息0.125厘，但加幅比市場預期0.25厘為低，主因是銀行結餘還約有1,200億元，加幅算是非常溫和，對每月供款只是增加約1.5%，加息對心理影響大於實際。然而，未來不排除資金會持續流出香港，或美繼續加息令本地銀行要追加利息，估計年底時本港將加息至約0.5厘。當市場預期未來會繼續加息，買家將放慢入市步伐，這趨勢在短期內將難以逆轉。

另一方面，港府今次進取地宣布放寬入境限制至「0+3」，與之前需要坐3天「酒店監」加4天「禁堂食」相比已是大躍進，但商務客來港經商逗留時間短，大多要跟客戶或高管社交聚餐，未能全面放寬限制對商務客吸引力始終有限，對旅客更是吸引力全無。然而，隨着亞洲多國全綫放寬入境限制，加上中央政府支持香港要盡快打通「國際關」以保金融中心地位，只要疫情沒有反彈，相信有望在10月內放寬至「0+0」。

【MPF】強積金9月份人平均虧損達1.8萬元 較預期更高 打工仔該如何應對？，詳見【下一頁

金管局降壓力測試要求

至於金管局出乎意料地調低壓測要求，明顯有托市之嫌，此舉令部分收入不足的買家能進入市場，或以同一份收入能買入更大的單位。但今次樓價下跌的問題，不是買家收入不足，而是他們深怕樓價會繼續跌而不敢貿然入市，因此這次減辣對樓市不會有太大效果。然而，港府深知樓市大跌帶來的惡果，此舉明顯釋出重要的訊息就是要樓市平穩，金管局手上還有非常多的籌碼可用，如放寬額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）、從價印花稅（AVD）、按揭成數等，在需要時將大派用場。

總括來說，市場對未來樓市下跌預期已形成，「0+3」及調低壓測要求亦不能改變此趨勢，除非新盤大幅減價，否則短期內成交將持續低水平。但如10月內能放寬至「0+0」，估計樓市將有機會短暫回穩或輕微反彈。至於樓市幾時才能轉勢，相信到香港正式與內地通關之日，有可能就是樓市回升之時，而大通關時間有機會在明年的第一季尾或第二季初，但當然如果明年全球經濟大衰退的話，樓市將會「有得震冇得瞓」。

【帶你睇盤】大埔名牌上車屋苑　兩房叫價508萬，詳見【下一頁


以上內容節錄自780期《iMoney Focus》「King談樓市」專欄
撰文：King Sir 葉景強 香港按揭轉介創辦人兼資深物業投資者

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍
 

開啟hket App，閱讀全文
樓價 疫情 額外印花稅 加息 美國聯儲局

下一篇文章

【人物專訪】鐘錶行業青黃不接 華明行力吸學徒 年輕人由社會的「失敗者」變成老闆的「寵兒」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【再創新高】《飯戲攻心》票房破6,000萬元超越《功夫》 躍升香港史上港產片票房第8位 勢登香港史上喜劇票房No.1
【再創新高】《飯戲攻心》票房破6,000萬元超越《功夫》 躍升香港史上港產片票房第8位 勢登香港史上喜劇票房No.1
【帶你睇盤】大埔名牌上車屋苑　兩房叫價508萬
【帶你睇盤】大埔名牌上車屋苑　兩房叫價508萬
【抽獎活動】為慶祝成立160周年 香港中華煤氣推「煤氣160一路賞您大抽獎」將送出總值超過160萬元獎賞
【抽獎活動】為慶祝成立160周年 香港中華煤氣推「煤氣160一路賞您大抽獎」將送出總值超過160萬元獎賞
【家居設計】夫婦花21萬輕裝潢蝸居　293呎單位都有一房一廳　兼具空間感有何妙法？
【家居設計】夫婦花21萬輕裝潢蝸居　293呎單位都有一房一廳　兼具空間感有何妙法？
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款