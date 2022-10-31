【盈喜盈警】Eprint料半年少賺七成至八成　一文看清港股季度盈喜盈警（不斷更新）

企業陸續公布截至9月底季度或半年度業績，本報網羅重要上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

阿里健康 （00241） 預計，截至9月底止半年利潤轉賺至8000萬元人民幣（人民幣，下同），去年為虧損約2.32億元。集團指虧轉盈因醫藥自營業務用戶規模增長；精細化營運以致議價及定價能力提升及經營效率優化；平台規模經濟推動效率提升及成本攤薄。

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優品360 （02360） 預計，截止9月底止半年營業額按年增約19.6%，純利增加不少於2.5倍。集團指純利大增因維持擴張計劃，期間淨增加15間分店；銷售策略及產品結構調整，帶動毛利率提升；以及員工和租金成本佔營業比率改善。

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凱萊英醫療 （06821） 預計，首三季營業收入按年增逾1.65倍至78億元人民幣（人民幣，下同），純利按年增2.9倍至27億元。集團指因具行業領先地位，訂單持續上升，新興業務板塊加速增長，帶動其收入及純利。

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微創醫療科學 （00853） 預計，附屬上海微創新買醫療科技，首9個月淨利潤按年增20.4%至3.01億元人民幣（人民幣，下同）；扣除非經常性損益淨利潤則增18.2%至2.76億元。第三季則淨利潤按增31.5%至8584.7萬元；扣除非經常性損益淨利潤增約33%至7092.21萬元。集團指出利潤大增因3項創新性產品錄快速增長，提高主動脈及外周血管介入市場競爭力。

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大家樂 （00341） 預計，截至9月底止六個月錄得股東應佔溢利1.05億元至1.15億元，較去年同期為8120萬元多29.3%至41.6%。期內集團利潤較去年同期增長的主要原因是，集團業務於2021／22年第4季備受香港第五波新冠肺炎疫情打擊，負面影響持續至2022／23年第一季。集團業務表現於2022／23年第二季起顯著恢復。另外，集團於回顧期內錄得政府發放的新冠肺炎寬免及資助約4100萬港元，去年同期則無錄得任何因應疫情提供的政府資助。

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中國財險 （02328） 預計，首三季淨利潤按年增加約25%到30%，至249.9億元至259.9億元人民幣。公司指，期內業績預增的主要原因是保費收入快速增長，同時持續優化業務結構，加強理賠成本管控，持續推進降本增效，承保利潤按年大幅增加。

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醫思健康 （02138） 預計，上半年財年整體銷售額按年增不少於17%至約18億元，為集團銷售額新高；當中，期內醫療服務銷售額按年增不少於30%，港澳醫美、美容及養生業務則跌不多於9%，內地地區則跌不多於15%，集團亦指，受惠於早前收購獸醫業務，其他服務分部銷售額上升不少於95%。

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藥明康德 （02359） 預計，首三季收入按年增71.9%至283.9億元，淨利潤增1.07倍至35.62億元。公司指出對其達成全年收入增長目標介乎68%至72%充滿信心。

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中遠海控 （01919） 發布盈喜，預計首3季純利972.06億（人民幣，下同），按年增加約43.7%；EBIT（息稅前利潤）為1435.9億，按年增49.9%。中遠海控指，主要原因是國際集裝箱運輸供求緊張，主幹航線出口運價總體保持高位運行。

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【盈警】

Eprint （01884） 發盈警，料上半財年純利按年跌70%至80%，乃受金融資產確認公允價值及外匯虧損，分別涉340萬元及220萬元。

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鞍鋼股份 （00347） 發盈警，第三季度預計虧損約15.23億元（人民幣，下同），去年同期調整後淨利潤為23.27億元；扣除非經常性損益的淨利潤預計虧損15.68億元，去年同期調整後則為23.05億元。截至9月底止9個月，預計實現淨利潤約1.93億元，按年跌97.44%。

公司指，年初至今9個月焦煤、焦炭、合金、廢鋼等主要原燃材料價格按年大幅上漲，推高了企業經營成本，以及今年3月以來，受疫情影響，鋼鐵行業下游需求不足，鋼材價格持續下行，並處於低位震盪。儘管公司加大了調品、降本力度，但未能彌補購銷兩端影響，企業利潤空間受到擠壓。

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新華保險 （01336） 發盈警，首三季度實現歸屬於母公司股東的淨利潤預計為47.82億元至59.77億元（人民幣，下同），按年下降50%至60%。扣除非經常性損益的淨利潤預計為47.91億元 至59.89億元，按年下降50%至60%。

公司指，在去年同期淨利潤高基數的情況下，本期受資本市場低迷的影響，投資收益減少，導致本期淨利潤同比變動較大。

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英皇娛樂酒店 （00296） 發盈警，截至9月底止半年虧損不多於1.65億元，去年同期為8400萬元。集團指虧損因期內未終止博彩營運以及所衍生的一次性遣散費、以及投資物業公平允價值虧損，去年同年為溢利。

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國美零售 （00493） 發盈警，截至9月底止首三季累計收入按年跌介乎55%至60%，料全年業績亦較去年現大幅倒退。集團亦提及收入下降導致部分應付金融機構貸款逾期，如所持約5500萬股中關村科技（深：000931）被凍結，以周五收市價6.46元人民幣計算，即約3.55億元人民幣。

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譚仔國際 （02217） 發盈警，截至9月底止六個月溢利將按年減少35%至45%。集團指，溢利按年減少主要由於第五波Covid-19疫情對香港的影響揮之不去。再加上全球及本地經濟不景導致市場情緒不佳，整體消費意慾下降，阻礙了香港整體零售消費及餐飲業的復甦步伐。

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德昌電機 （00179） 預計截至9月底上半財年，股東應佔溢利按年倒退40%，去年溢利約9300萬美元。集團指溢利減少乃受期內歐元兌美元大幅貶值、原材料及物流成本上升、半導體持續短缺及營運成本增加所致。集團撇除匯兌估值虧損後，基本淨溢利預計跌約16%；營業額則增約6%；以固定外匯基礎計算，則增約11%。

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亞洲水泥 （00743） 預期截至9月底九個月未經審核的權益持有人應佔利潤將按年減少約70%。董事會認為上述預期減少主要由於在此期間集團產品銷量及售價下降，同時煤炭成本上漲所致。

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耀才 （01428） 預期，截至9月底上半財年，純利約2.31億元。

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華潤水泥 （01313） 預期，首9個月盈利預期按年少賺64%至66%，因受水泥產品銷售成本上升；及產品銷售量下跌影響。

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記者：宋佩恩