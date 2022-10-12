【盈喜盈警】藥明康德料首三季多賺逾倍

企業陸續公布截至9月底第三季財年業績，本報網羅重要上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

藥明康德 （02359） 預計，首三季收入按年增71.9%至283.9億元，淨利潤增1.07倍至35.62億元。公司指出對其達成全年收入增長目標介乎68%至72%充滿信心。

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中遠海控 （01919） 發布盈喜，預計首3季純利972.06億（人民幣，下同），按年增加約43.7%；EBIT（息稅前利潤）為1435.9億，按年增49.9%。中遠海控指，主要原因是國際集裝箱運輸供求緊張，主幹航線出口運價總體保持高位運行。

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【盈警】

耀才 （01428） 預期，截至9月底上半財年，純利約2.31億元。

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華潤水泥 （01313） 預期，首9個月盈利預期按年少賺64%至66%，因受水泥產品銷售成本上升；及產品銷售量下跌影響。

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記者：宋佩恩