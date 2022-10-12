  • 26°C
香港時間 : 20221012日 (週三) 19:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈喜盈警】藥明康德料首三季多賺逾倍

股市 19:19 2022/10/12

分享：

分享：

企業陸續公布截至9月底第三季財年業績，本報網羅重要上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

藥明康德 （02359） 預計，首三季收入按年增71.9%至283.9億元，淨利潤增1.07倍至35.62億元。公司指出對其達成全年收入增長目標介乎68%至72%充滿信心。

通告及公告

中遠海控  （01919）  發布盈喜，預計首3季純利972.06億（人民幣，下同），按年增加約43.7%；EBIT（息稅前利潤）為1435.9億，按年增49.9%。中遠海控指，主要原因是國際集裝箱運輸供求緊張，主幹航線出口運價總體保持高位運行。

通告及公告

【盈警】

耀才 （01428） 預期，截至9月底上半財年，純利約2.31億元。

通告及公告

華潤水泥 （01313） 預期，首9個月盈利預期按年少賺64%至66%，因受水泥產品銷售成本上升；及產品銷售量下跌影響。

通告及公告

【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展

相關文章：

【物管股】彩生活繼續停牌　將盡快發布2021年業績及今年中期業績　

【業績│本港地產股】新世界上一財年基本溢利升1.8%末期息維持1.5元　2023財年中港合約銷售目標300億元

記者：宋佩恩

港股 業績公布 盈喜 盈警 耀才證券金融（01428） 華潤水泥控股（01313）

上一篇文章

【美股焦點】IMF專家：美股再跌兩成絕對有可能

下一篇文章

【第四季展望】富達：美國經濟明年80%機率硬著陸　建議加碼配置現金、中國股市「很多機會」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英鎊危機】英國失業率跌至48年最低、因國民離開勞動市場？　英倫銀行擴大買債範圍至指數掛鈎國債
【英鎊危機】英國失業率跌至48年最低、因國民離開勞動市場？　英倫銀行擴大買債範圍至指數掛鈎國債
【芯片大戰】芯片生產工具商KLA據報叫停與在華企業業務往來　「高層叫我們放鬆數個月」
【芯片大戰】芯片生產工具商KLA據報叫停與在華企業業務往來　「高層叫我們放鬆數個月」
【港股夜期+北水】恒指夜期跌9點　北水錄11.4億元淨流入　吸騰訊，理想汽車（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌9點　北水錄11.4億元淨流入　吸騰訊，理想汽車（不斷更新）
【英鎊危機】英倫銀行促養老基金完成重整：計劃只餘3天　業界冀起碼多兩周
【英鎊危機】英倫銀行促養老基金完成重整：計劃只餘3天　業界冀起碼多兩周
【美股期貨】美國今晚公布PPI數據　道指期貨升195點　納指期貨升1%（不斷更新）
【美股期貨】美國今晚公布PPI數據　道指期貨升195點　納指期貨升1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌149點　阿里美股低2.7%　中概股指數曾挫5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌149點　阿里美股低2.7%　中概股指數曾挫5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款