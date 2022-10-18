【盈喜盈警】德昌電機料半年基本淨利跌約16%　一文看清港股季度盈喜盈警（不斷更新）

企業陸續公布截至9月底季度或半年度業績，本報網羅重要上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

中國財險 （02328） 預計，首三季淨利潤按年增加約25%到30%，至249.9億元至259.9億元人民幣。公司指，期內業績預增的主要原因是保費收入快速增長，同時持續優化業務結構，加強理賠成本管控，持續推進降本增效，承保利潤按年大幅增加。

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醫思健康 （02138） 預計，上半年財年整體銷售額按年增不少於17%至約18億元，為集團銷售額新高；當中，期內醫療服務銷售額按年增不少於30%，港澳醫美、美容及養生業務則跌不多於9%，內地地區則跌不多於15%，集團亦指，受惠於早前收購獸醫業務，其他服務分部銷售額上升不少於95%。

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藥明康德 （02359） 預計，首三季收入按年增71.9%至283.9億元，淨利潤增1.07倍至35.62億元。公司指出對其達成全年收入增長目標介乎68%至72%充滿信心。

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中遠海控 （01919） 發布盈喜，預計首3季純利972.06億（人民幣，下同），按年增加約43.7%；EBIT（息稅前利潤）為1435.9億，按年增49.9%。中遠海控指，主要原因是國際集裝箱運輸供求緊張，主幹航線出口運價總體保持高位運行。

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【盈警】

德昌電機 （00179） 預計截至9月底上半財年，股東應佔溢利按年倒退40%，去年溢利約9300萬美元。集團指溢利減少乃受期內歐元兌美元大幅貶值、原材料及物流成本上升、半導體持續短缺及營運成本增加所致。集團撇除匯兌估值虧損後，基本淨溢利預計跌約16%；營業額則增約6%；以固定外匯基礎計算，則增約11%。

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亞洲水泥 （00743） 預期截至9月底九個月未經審核的權益持有人應佔利潤將按年減少約70%。董事會認為上述預期減少主要由於在此期間集團產品銷量及售價下降，同時煤炭成本上漲所致。

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耀才 （01428） 預期，截至9月底上半財年，純利約2.31億元。

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華潤水泥 （01313） 預期，首9個月盈利預期按年少賺64%至66%，因受水泥產品銷售成本上升；及產品銷售量下跌影響。

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記者：宋佩恩