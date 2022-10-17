【盈喜盈警】亞洲水泥料首三季利潤跌約七成　產品價量齊跌（不斷更新）

企業陸續公布截至9月底第三季財年業績，本報網羅重要上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

藥明康德 （02359） 預計，首三季收入按年增71.9%至283.9億元，淨利潤增1.07倍至35.62億元。公司指出對其達成全年收入增長目標介乎68%至72%充滿信心。

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中遠海控 （01919） 發布盈喜，預計首3季純利972.06億（人民幣，下同），按年增加約43.7%；EBIT（息稅前利潤）為1435.9億，按年增49.9%。中遠海控指，主要原因是國際集裝箱運輸供求緊張，主幹航線出口運價總體保持高位運行。

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【盈警】

亞洲水泥 （00743） 預期截至9月底九個月未經審核的權益持有人應佔利潤將按年減少約70%。董事會認為上述預期減少主要由於在此期間集團產品銷量及售價下降，同時煤炭成本上漲所致。

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耀才 （01428） 預期，截至9月底上半財年，純利約2.31億元。

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華潤水泥 （01313） 預期，首9個月盈利預期按年少賺64%至66%，因受水泥產品銷售成本上升；及產品銷售量下跌影響。

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記者：宋佩恩