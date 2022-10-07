【新股IPO】GC CONSTRUCTION 1489下限定價 中籤率50% 暗盤升24% 一手帳面賺600元

本港泥水承建商GC Construction（新上市編號:01489）將於下周一（10日）掛牌上市，根據輝立交易平台顯示，其暗盤開市報0.53元，較招股價0.5元高開6%，最高曾見0.74元，暗盤收市報0.62元，較招股價升24%，以每手5000股計，一手帳面賺600元。

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GC Construction是次於全球發售2.5億股，其中香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，公開發售部分錄得超額認購約6.58倍，一手中籤率50.05%；上市引入了兩名基石投資者合共認購4,000萬股。保薦人為Grande Capital。

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集資所得，約73%將用於撥付集團項目的前期成本；約10.8%將用於增加集團人手及額外租用一間辦事處。

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記者：張以正