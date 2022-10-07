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【新股IPO】健世科技9877周一掛牌 暗盤收市報28元 較招股價微升0.7%

股樓投資 21:42 2022/10/07

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內地醫療器械商健世科技（新上市編號:09877）將於下周一（10日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤開市報27.7元，略低於招股價27.8元，最高曾見29元，低見26.95元；暗盤收市報28元，微升0.7%。

同場加映：【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

健世科技擬於全球發售807.64萬股，香港公開發售約佔一成，超額認購約0.52倍，一手中籤率58.01%；國際配售約佔九成。淨集資約1.55億元，當中約65%用於核心產品研發、製造及商業化；聯席保薦人為中金及花旗。

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是次集資所得，約65%將分配予核心產品（即LuX-Valve及KenValve）的研發、製造及商業化；約25%將分配予產品管綫的其他在研產品(包括LuX-Valve Plus、KenFlex及二尖瓣產品)的研發、臨床試驗及產品註冊；約10%將用於營運資金及一般企業用途。

同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

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記者：張以正

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