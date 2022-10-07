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【職場熱話】首日上班老細派紅色炸彈 打工仔無奈應承出席 嘆「糧未出，人情先要出」

理財智慧 22:00 2022/10/07

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每到年尾，往往是嫁娶的旺季，通常收到紅色炸彈，多數都是熟人朋友或親戚，不過，最近有網民在討論區發帖，指首日上班便收到老細派的紅色炸彈，無奈下只能應承他會出席，大呻「糧就未出，人情就先要出啦」。

事主首日上班被紅色炸彈轟炸的經歷：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

對於事主的經歷，網民表示同情，表示：「只係食餐飯貴啲，起碼有食貴冇食錯」、「請你嘅其中一個原因, 就係要揍夠數開一圍枱嘛，冇計啦, 咪當預繳稅囉」、「佢請你飲，應該短期唔會炒你，安心過試用期，隨遇而安」、「如果係我都會去，當第一個月人工少啲啦」

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

其他網民回應：

到咗嗰日還係公司做, 咪去囉。如果已經冇做，就唔去

老細預左一圍係俾自己同事，點都要去架啦。除非你做了幾日就離職，離職就人唔到、禮都唔到

茫茫人海，能做同事是緣份，做人情都是應該

喜慶事，越多越好，人都旺啲

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責任編輯：李兆明

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