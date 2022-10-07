【國際市場】瑞士信貸銀行公布 以現金回購30億美元債務

陷入財困的瑞士信貸銀行（Credit Suisse）周五（7 日）公布，將以現金回購價值約30億美元(約237.6億港元) 的債務，以展現其財務實力。

在有關聲明中，該行表示回購的債券包括價值不超過 10 億歐元 (約76.9億港元) 的歐元和英鎊債務證券，以及不超過 20 億美元（約157億港元 ）的美元債務證券。

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瑞士信貸銀行稱，有關交易符合該行管理整體負債構成和優化利息支出的積極方法，並使該行能夠利用市場條件，以有吸引力的價格回購債務。

除了以上消息，瑞士信貸銀行亦證實，該行正出售其位於蘇黎世金融區的著名薩沃伊酒店，市場猜測該行正努力爭搶流動性。

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撰文：何珊如