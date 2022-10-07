【投資分析】美銀：在美國勞動力市場出現裂縫前　聯儲局將繼續加息

美國聯儲局持續放鷹，美國銀行周四（6日）警告，在美國勞動力市場出現裂縫之前，聯儲局將繼續加息。

美國銀行率策略師 Meghan Swiber表示，「客戶一直問我們，是否預期聯儲局的鷹派立場即將轉變，我們認為這些想法是錯誤的，聯儲局的工作仍遠未結束。」

他預計，聯儲局將繼續加息，直到勞動力市場出現裂縫，屆時，聯儲局就會相信就業增長已經達到拐點，以及失業率處於上升軌道。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

而這一拐點，是指就業人數按月增長由正數變為負數，Meghan Swiber指出，聯儲局通常會在就業增長變為負數之前停止加息。不過，是次加息週期可能會有所不同，因為聯儲局加息的目的是為了重新平衡勞動力市場。

他認為，雖然聯儲局可能會在11月加息到4%後，放緩加息步伐。但他料，在就業增長轉為負值前，不太可能暫停加息，預期要到明年3月才有機會看到聯儲局的立場轉變。

【延伸閱讀】大摩下調恒指明年中目標至19400點 看好17隻港股值博反彈 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠