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【高達迷必睇】奧海城辦高達主題展覽 1.7米大型主角機體「風靈高達」立像首度展出 必搶14款會場首發高達限定版模型

理財智慧 20:09 2022/10/07

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睽違7年的高達系列全新動畫作品《機動戰士高達 水星的魔女》已於10月2日隆重推出，此作品更是首次由來自水星的女主角蘇萊塔・墨丘利擔任主角，而她所駕駛的「風靈高達」機體之型態與其他高達機體大大不同。奧海城將聯同Bandai特意舉辦「Bandai Spirits Hobby Exhibition」主題展覽活動讓高達迷盡情潮聖。

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

屆時商場將會特設全新高達系列專區，主角機體「風靈高達」1.7米大型立像更會全港首度展出，除此之外，場內亦會有元祖經典「RX-78-2高達」1.7米及人氣機體「突擊自由高達」1.8米大型立像，三部機體將會跨世代罕有同場，讓一眾高達迷可盡情打咭。

    點擊圖片放大
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是次更會展出最新融入環保概念元素的高達模型，利用環保原料製作，相關環保概念產品亦會在場內全港首度公開發售。展覽期間亦會特設期間限定店，將有14款會場首發限定版高達模型，限定版將會分階段推出。

【理財熱話】小學生零用錢每日20元 竟因一個原因要求增加 父母感困惑 「大家通常俾幾多零用錢小朋友？」，詳見【下一頁

重點高達模型「MGEX 1/100突擊自由高達」亦將會在全港首度公開展出，最為特色是其金黃色的骨架，結合了長久以來累積的技術及特殊素材，模型機體的可動、機關、外觀都有著最頂尖表現，其發光效果亦達到空前細膩，完美呈現其「金屬感」。

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此外，小朋友可親手組裝高達模型，並由專業導師教導。試砌模型更將升級至盒裝彩色版，令小朋友更能感受更接近專業模型師的體驗。每節45分鐘，名額有限，先到先得，額滿即止。
 

Bandai Spirits Hobby Exhibition @ Olympian City
日期：2022年10月21日 至11月6日
時間：12nn - 9pm
地點：奧海城2期地下主題中庭
 

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責任編輯：陳詠妍

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商場活動 奧海城 Olympian City 展覽 高達

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