【無與輪比@iM網欄】 新車行情 手波 + Honda = 貴？

筆者閒時會偶爾留意車市行情，看行貨新車、水貨車、二手車的價格走勢。2022年，似乎全世界都明白，傳統石化燃料的汽車大勢已去，電動車在未來幾年才是主流，加上過去數十年汽車科技的進步，市場上已鮮有手波新車，令近年手波車變得物以罕為貴。

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近日見到一部第11代、代號FL1的本田1500cc Turbo Civic被水貨商引入，標價為「ASK」，一問之下，竟要39.8萬元。新「思域」以Coupe為設計藍本，即後座與尾箱門「一塊過」，充滿運動味，日本在八月才正式開售此車，日本基本版售價為319萬日圓（折合18萬港元），北美則以3萬美元左右開售，也只是廿多萬港元。

香港的首次登記稅制，首15萬車價為46%，次15萬為86%，那如果以20萬元車價計，新思域的應課稅便為6.9萬+4.3萬=11.2萬了，即是總車價為31.2萬元左右，那計及車商利潤，34萬左右應是合理售價，多出來的，大概就是車商所評估的手波市場價值了。

坦白說，在全球缺晶片、手波車一棍難求之下，車價難色水漲船高，但近40萬元的叫價，市場上又確不乏選擇。舉例而言，萬事得的Mazda 3索價才25萬元（可惜明年次季才交車），富士的BRZ，價位40萬元，只是雙門未必合家庭男口味；鈴木（Suzuki）的「辣椒仔」Swift，20萬元有找，四門，需然定位上屬小車，但對手波迷來說，又是否另一個選擇？總而言之，近40萬元車價的思域，的確正在測試「H車 + 手波」的吸引力去到何處。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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