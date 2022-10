【跟錢家學理財@iM網欄】 虛擬資產市場 買賣虛擬投資產品要留意

虛擬資產市場過去數年快速發展,要投資虛擬資產,並不一定要直接持有。一些海外市場就有例如投資於虛擬資產或虛擬資產衍生工具的基金及ETF (以下稱為「虛擬資產相關產品」)。這些產品被包裝成傳統投資產品,通過交易所或中介人進行交易,免卻投資者直接持有虛擬資產的繁複手續,例如毋須在虛擬資產交易平台開設戶口,亦不須自行保管虛擬資產。

方便投資不等如減低風險

但是,投資於虛擬資產相關產品並不會減低虛擬資產的主要風險。這些產品持有虛擬資產或跟蹤相關指數,所以它們依然十分波動。而且,目前虛擬資產市場整體上不受監管,虛擬資產的現貨市場(即虛擬資產相關產品所投資的虛擬資產)有可能出現市場操控情況。此外,部分虛擬資產相關產品及其服務供應商所受的規管程度,亦未必如傳統金融市場般完備,導致較大的交易對手風險。

留意相關風險

有些衍生工具可以讓投資者參與虛擬資產相關的投資,例如比特幣期貨合約。投資者應留意這類型的衍生工具屬槓桿產品,槓桿效應除了會放大投資盈利,同時亦會倍大虧損,進一步増加風險。此外,虛擬資產期貨ETF還有一些特定的風險因素,例如轉倉操作可能會對這類ETF的資產淨值帶來不利影響,而ETF的表現亦可能偏離虛擬資產的現貨價格。

投資者應留意海外市場的虛擬資產相關產品未必獲香港證監會認可,即代表有關產品或不受香港證監會監管,而其結構、運作及銷售文件亦可能不受香港任何法規所規管。

部分投資者或對虛擬資產相關產品感興趣,但這些產品並非所有人都適合投資。這類產品普遍風險甚高,而且結構複雜,一般散戶投資者可能難以理解其條款、特點及風險。

有興趣的投資者必須做足功課,深入了解這些產品及其所投資的虛擬資產如何運作。最重要是清楚明白產品的特點及風險,按自己的投資目標及風險承受能力,謹慎評估並選擇合適的產品。如有疑問,應諮詢專業意見。

