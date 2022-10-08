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【港元定期存款】 渣打罕有加1年港元定存至3.3厘 發鈔行最高

07:53 2022/10/08

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3間虛銀突推1年港元定存享3.8厘的破頂息。

10月開局首周，竟破天荒多達19間大小銀行鬥加港元定期存款息，為今年最噓冚。而最吸睛的是3間發鈔行輪流作突擊，10月7日（周五）4間大小行鬥加息，包括渣打香港 （02888） 大幅上調中長息，平安壹賬通、匯立及天星更全面加息。滙豐及中銀香港 （02388） 早於10月3日（周一）已出手。

專家指，甫踏入第四季，發鈔行猛出擊，料中小行被迫再加息，業界爭相為年結粉飾業績，冀力挽客戶，以及力搶跨年新錢。

全周追趕加息快車者，還有livi bank、集友、上商、大眾銀行及大眾財務、星展、東亞 （00023） 和交銀香港全面加息，工銀亞洲、信銀國際、創興也應戰。恒生 （00011） 及建行亞洲更一周兩連加。不過，大新 （02356） 卻逆市獨減。

兩大破頂息 livi bank1年3.8息 恒生半年3.6厘

本周吸存戰有3大焦點，分別為︰

（1）湧現兩大破頂息：首個創新高的息率，是livi bank率先於10月5日（周三）新推1年定存享3.8厘，如以存款上限1,000萬元計，全期賺息38萬元。

再者，勇於搶存的恒生，自10月1日（周六）以來已3度出擊，最搶眼的是，把特選客戶的半年期勁加1.2厘，至3.6厘而闖同期新高。

（2）發鈔行鬥出擊：最積極的是滙豐，5個月內已第10度加息。繼5月24日、6月2日及20日，7月4日、8月4日及22日，9月7日、13日及27日，以及10月3日再出招。單以9月至今來看，已第3度出手。

比拼發鈔行，渣打剛大加1年期0.5厘、新息率報3.3厘；滙豐則加0.3厘、至2.8厘，險勝中銀的2.7厘。半年期渣打亦加0.4厘至3厘新關，撼贏新近加息0.3厘的滙豐，其息率跟中銀的2.5厘相同。3個月期，滙豐剛上調0.2厘至1.9厘，即冠絕發鈔行，撼低中銀的1.8厘，拋離渣打的1.4厘。

然而，中銀不時向特選客戶推半年享3厘，1年更達3.3厘的限時優惠。中銀回應查詢指，該行因應市場情況及業務策略，不時更新及發布最新定期存款利率。而現時所有中銀香港個人銀行客戶，經網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘 」1萬元或以上，最高息開立1年定存（限時優惠）可享特優年利率2.7厘等。

（3）虛銀續燒錢：盡管上半年6間虛銀共蝕16.78億元，但燒錢作風絕不手軟。匯立新推兩年期享3.98厘的超高息，平安壹賬通兩連加，把1年定存累升1.1厘、至3.8厘；虛銀在本周的存款爭霸戰中，竟罕有雄霸長息榜。

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匯立、平安壹賬通及livi bank  3冠王1年3.8厘

正因多行頻加息，本周的高息榜再大執位，變動最大是3個月期，東亞近日再谷早前推3個月定存年息8.8厘，頓變冠絕全城的高息王。緊接其後是3行的3.3厘：星展、信銀國際及建行亞洲。恒生及交銀香港俱報3.2厘而位列季軍。

半年期方面，恒生大幅上調1.2厘至3.8厘，一躍晉級冠軍。星展、匯立及livi bank也推3.6厘，追貼信銀國際，4行升呢第2。你追我趕猛加息的大眾財務加至3.55厘，也打入3甲列。

1年期更爆3冠王，匯立、平安壹賬通及livi bank齊報3.8厘而居首。東亞大幅上調長息0.3厘，至3.7厘，跟大眾財務、信銀國際及富邦相同，4行躋身亞軍。星展加至3.6厘，跟大眾銀行及建行亞洲看齊，3行重返季軍。花旗以3.46厘問鼎5甲列。

東亞3個月享8.8厘 全城最高息 門檻為1,000元

順帶一提，東亞3個月定存享8.8厘，為全城最高息，其門檻為1,000元，但以上限1萬元計，合資格新客料賺息220元，這迎新獎賞早於8月29日在BEA App推出，10月底截止。而市面第2大高息王是集友7天年息6厘。

那邊廂，單以虛擬銀行相較量，1個月期以平保 （02318） 參股的虛銀平安壹賬通（PAOB）的2.5厘摘冠。3個月是小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘稱王。4個月期以中銀香港 （02388） 、京東數科及怡和系旗下虛銀livi bank的3厘最高。

半年期方面，livi bank及TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLaB Bank）齊報3.6厘而摘冠。1年期以livi bank、PAOB及匯立的3.8厘奪冠，跑贏工銀亞洲、騰訊 （00700） 和港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）的3.3厘。

金管局再接錢15.7億元，將令銀行體系總結餘降至1,193.24億元，市料年底將跌穿千億關。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應查詢指，今年GDP料升0.3%，明年經濟有望顯著復甦，錄得3.3%升幅。

1個月港元拆息5連跌，報2.44厘。廖嘉豪料，3個月拆息於第4季超逾3.3厘水平，明年首季再升至3.55厘，次季為3.8厘；第3季更衝破4厘，末季高達4.2厘。另對港滙未來3個月的預測為7.85，6至12個月內料回升至7.84水平；美滙指數下一阻力或為115.68。

相關文章：【港元定存】PAOB加碼調高7個月港元定存息至3.8厘　兼追加予10月3日至6日間已敍造定存之客戶

相關文章：【港元定存】livi bank推最新港元高息定存優惠　新舊客戶可享一年期定存年利率3.8%

特約記者：曾桂芬 

責任編輯：李勝君

創興銀行（01111） 上海商業銀行 集友銀行 滙立銀行 渣打集團（02888） 大新銀行（02356） 東亞銀行（00023） 恒生銀行（00011） livi Bank WeLab

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【港元定存】東亞3個月港元定存息8.8厘 存款上限1萬期內賺息220元
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