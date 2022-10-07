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【著數優惠】沙田好運中心「賞你有TASTE估中有獎遊戲」 電子貨幣消費滿50元或以上即可參加 有機會贏取10,000元超市現金券

理財智慧 19:51 2022/10/07

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華懋旗下的沙田好運中心為答謝居民一直支持，特意聯乘「TASTE x FRESH 新鮮生活」舉辦「賞你有TASTE估中有獎遊戲」的活動，祈望為居民帶來好運連連，贏取10,000元超市現金券。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

近40年的沙田好運中心自去年6月開始陸續進行翻新工程，首階段於本年9月已率先登場，一直與沙田共成長的好運中心，秉承社區精神，照顧區內市民日常所需，並與時俱進，於首階段翻身工程中引入沙田區內首家大型新鮮超市—— 「TASTE x FRESH 新鮮生活」，為居民帶來全新一站式日常生活及新鮮食材的購物體驗，並在稍後階段陸續有各種生活品味店舖進駐，及引入同區罕有同層集中約30多間餐廳的特式食肆商圈，以打造一站式生活品味潮人集中地。

估中購物車貨品價值  贏萬元超市現金券

昔日百佳超級市場於沙田好運中心服務居民已超過20年，商場翻新後， TASTE夥拍「FRESH新鮮生活」的第三間聯乘概念超市以全新面貌進駐好運中心，並於9月9日正式開幕。

好運中心更聯乘「TASTE x FRESH 新鮮生活」舉辦「賞你有TASTE估中有獎遊戲」活動，參加者於好運中心內任何商舗以電子貨幣消費滿50元或以上，到活動網站填妥個人資料，並上傳一張商戶機印發票及已讚好華懋集團商場Chinachem Malls Facebook專頁之截圖後，再猜一猜位於好運中心3/F展覽場地中購物車內的貨品總值；成為最快回覆，且回答的貨品總值最接近答案的一位參加者，即可獲得總值10,000元TASTE超級市場現金券。

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「賞你有TASTE估中有獎遊戲」活動詳情

活動日期︰ 2022年10月10日（早上11時正）至2022年10月25日（晚上11時59分）

參加方法︰

1. 顧客於活動期間在任何好運中心商舗以電子貨幣消費滿50元或以上，即可參與活動。

2. 於活動網站內填妥個人資料並上傳一張商戶機印發票，及已讚好華懋集團商場Chinachem Malls Facebook專頁之截圖。

3. 猜中於好運中心3/F展覽場地中購物車內的貨品總值，最快而答案最接近的一位參加者，即可獲得TASTE超級市場現金券（總值10,000元）。

獎品︰TASTE 超級市場現金券（總值10,000元）

得獎名額︰1位

得獎結果通知：將於2022年11月2日於 「華懋集團商場 Chinachem Malls」 Facebook專頁內公佈，並由專人以電話及電郵方式通知領獎安排。

 

 

全港第3間TASTE x FRESH新鮮生活聯乘店登場

隆重登場的「TASTE x FRESH新鮮生活」聯乘店佔地近20,000呎，匯集逾12,000款來自本地與世界各地的產品及新鮮食材，集鮮活及熟食市場的特色，將新鮮市集融入現代超市。「TASTE x FRESH 新鮮生活」分為 4大區，設有多達 13 個特色主題專區，包括過百款本地及環球海鮮、各式新鮮蔬果、本地鮮豬、西式肉類及美食專區等。當中亦特別新設名為「寶之林」的專區，引入滋潤湯包飲品及養生保健產品，為繁忙的居民的健康打打氣！「寵」愛專區設有多款寵物用品及食糧，為愛寵人士提供更多寵物用品的選擇。

好運中心TASTE x FRESH新鮮生活

地址：沙田好運中心3樓3081號舖

營業時間：08:00am - 10:00pm

查詢電話：2687 3666

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責任編輯：嚴浩文

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