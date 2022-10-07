【投資分析】瑞士百達資管：股市仍有進一步修正風險　減持股票、增持債券

隨著全球貨幣政策緊縮和能源價格飆升繼續削弱消費者信心和企業獲利增長，全球經濟前景再轉黯淡，而主要經濟體正面臨衰退。瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）表示，今年股市大幅拋售，該行看到進一步修正的風險，故維持減持股票；直至企業獲利修正回穩、殖利率曲線更陡峭，以及週期性股票進一步貶值，該行才有機會改變立場。

相比之下，該行認為，隨著殖利率攀升至與經濟基本面越來越不一致的水平，債券市場的某些領域開始變得吸引。而美國政府債券的價值降至十多年來的最低水平，美國的整體通脹亦可能已見頂，在此背景下，該行增持債券，看好美國國債於動盪時期避險，並將現金下調至中性。

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英國經濟的前景疲弱，該行預計英國經濟將從今年第四季度開始陷入衰退，明年全年增長將為零。不過，該行認為英鎊可能見底，投資者持倉非常低。英國銀行透過購買債券來平息市場的舉措，以及更多加息的前景，應該有助於為該貨幣提供底線。

由於生活成本飆升、能源短缺、銀行放緩放貸步伐、企業推遲資本支出計劃，歐洲比大多數其他地區更能感受到寒意。這種種因素均預示著未來幾個月的企業獲利表現將不復存在。該行對 2022 年全球獲利增長的預測為2%，遠低於市場共識。

該行維持對瑞士法郎和黃金的加持，重視它們在當前經濟和地緣政治不確定時期的防禦性特徵。

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責任編輯：黃苑筠