  • 29°C
香港時間 : 20221007日 (週五) 19:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資分析】瑞士百達資管：股市仍有進一步修正風險　減持股票、增持債券

環球政經 19:16 2022/10/07

分享：

分享：

隨著全球貨幣政策緊縮和能源價格飆升繼續削弱消費者信心和企業獲利增長，全球經濟前景再轉黯淡，而主要經濟體正面臨衰退。瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）表示，今年股市大幅拋售，該行看到進一步修正的風險，故維持減持股票；直至企業獲利修正回穩、殖利率曲線更陡峭，以及週期性股票進一步貶值，該行才有機會改變立場。

相比之下，該行認為，隨著殖利率攀升至與經濟基本面越來越不一致的水平，債券市場的某些領域開始變得吸引。而美國政府債券的價值降至十多年來的最低水平，美國的整體通脹亦可能已見頂，在此背景下，該行增持債券，看好美國國債於動盪時期避險，並將現金下調至中性。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

英國經濟的前景疲弱，該行預計英國經濟將從今年第四季度開始陷入衰退，明年全年增長將為零。不過，該行認為英鎊可能見底，投資者持倉非常低。英國銀行透過購買債券來平息市場的舉措，以及更多加息的前景，應該有助於為該貨幣提供底線。

由於生活成本飆升、能源短缺、銀行放緩放貸步伐、企業推遲資本支出計劃，歐洲比大多數其他地區更能感受到寒意。這種種因素均預示著未來幾個月的企業獲利表現將不復存在。該行對 2022 年全球獲利增長的預測為2%，遠低於市場共識。

該行維持對瑞士法郎和黃金的加持，重視它們在當前經濟和地緣政治不確定時期的防禦性特徵。

【延伸閱讀】大摩下調恒指明年中目標至19400點 看好17隻港股值博反彈　【下一頁

    點擊圖片放大
    +17
    +16

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
減持 增持 財富及資產管理 股票 通脹 美國

上一篇文章

【理財熱話】小學生零用錢每日20元 竟因一個原因要求增加 父母感困惑 「大家通常俾幾多零用錢小朋友？」

下一篇文章

【盈警】 華潤水泥發盈警 料9個月盈利顯著減少 股價急跌近一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

近九成鐵路盤呎價跌　4個今年跌20%　唯獨7個屋苑有得升
近九成鐵路盤呎價跌　4個今年跌20%　唯獨7個屋苑有得升
【港元定存】livi bank推最新港元高息定存優惠　新舊客戶可享一年期定存年利率3.8%
【港元定存】livi bank推最新港元高息定存優惠　新舊客戶可享一年期定存年利率3.8%
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【MPF】強積金9月份人平均虧損達1.8萬元 較預期更高 打工仔該如何應對？
【MPF】強積金9月份人平均虧損達1.8萬元 較預期更高 打工仔該如何應對？
【第4季部署】大摩下調恒指明年中目標至19400點 看好17隻港股值博反彈
【第4季部署】大摩下調恒指明年中目標至19400點 看好17隻港股值博反彈
【消費情報】海洋公園「哈囉喂全園祭2022」復辦鬼屋　4大主題鬼屋介紹+門票詳情一覽
【消費情報】海洋公園「哈囉喂全園祭2022」復辦鬼屋　4大主題鬼屋介紹+門票詳情一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款