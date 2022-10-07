【美國加息】投資顧問公司Alvine Capital主席 ：Fed也會犯錯 投資者該與其抗爭

投資顧問公司Alvine Capital主席Stephen Isaacs稱，投資者的投資決策未必需與美國聯儲局（FED）的行動保持一致，因為FED也會犯錯的，而且基本上FED的行動已經錯誤了2年，投資者應考慮是否與其對抗。

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現今美國面臨著通脹高企以及美元走強的環境，全球市場都在觀望FED的一舉一動。Issaccs表示，若經濟數據真的發生變化，經濟和信貸狀況開始真正萎縮，那麼Fed將有很大機率改變意向。而考量到高利率已經存在了一段時間，政策轉向將對資產價格產生非常巨大的影響。

但Issaccs同時表示，美國經濟目前仍在困境，未來數月亦會出現更差的情況。故此，ssaccs預測，那時或會發生信貸危機，亦正是他正在尋找的時機點，並認為投資人應該在那個時候再度投入市場積累資產。

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撰文：何珊如