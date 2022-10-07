  • 29°C
香港時間 : 20221007日 (週五) 19:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈警】 華潤水泥發盈警 料9個月盈利顯著減少 股價急跌近一成

股樓投資 19:08 2022/10/07

分享：

分享：

華潤水泥（01313）發盈警，料截至9月底止9個月盈利將較2021年同期顯著減少。集團指，純利下降的主要原因是公司水泥產品單位銷售成本較去年同期上升，以及產品銷售量也較同期下降。消息拖累股價今日（7日）急挫，一度跌逾11%，低見3.63元，收報3.71元，仍大跌9.5%。

同場加映﹕【青姐話】結餘快清零 定存最有型

潤泥盈警，亦連累一眾水泥股捱沽。海螺水泥（00914）跌3.3%，報26.45元；西部水泥（02233）跌3.8%，報0.767元；中國建材（03323）跌3.4%，報6.28元；金隅集團（02009）跌4.1%，報0.93元。

【大行報告】 花旗上調澳門9月賭收預測 料內地最快10月底恢復電子簽證 濠賭股有望重估【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

回看潤泥中期業績表現，盈利已見大幅少，更減少中期息。截至6月底止，集團上半年營業額161.2億元，按年下降20.1%；純利18.1億元，倒退50.3%；中期息12仙，去年同期派24仙。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 盈警 建材 營業額 中國建材（03323） 西部水泥（02233） 金隅集團（02009） 海螺水泥（00914）

上一篇文章

【投資分析】瑞士百達資管：股市仍有進一步修正風險　減持股票、增持債券

下一篇文章

【周末好去處】樂富廣場「樂動．農莊」過萬呎休憩空間 兩米高巨型蔬果打卡位體驗綠色健康生活 免費暢玩「閃避球大對決」及「走繩運動」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

近九成鐵路盤呎價跌　4個今年跌20%　唯獨7個屋苑有得升
近九成鐵路盤呎價跌　4個今年跌20%　唯獨7個屋苑有得升
【港元定存】livi bank推最新港元高息定存優惠　新舊客戶可享一年期定存年利率3.8%
【港元定存】livi bank推最新港元高息定存優惠　新舊客戶可享一年期定存年利率3.8%
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【MPF】強積金9月份人平均虧損達1.8萬元 較預期更高 打工仔該如何應對？
【MPF】強積金9月份人平均虧損達1.8萬元 較預期更高 打工仔該如何應對？
【第4季部署】大摩下調恒指明年中目標至19400點 看好17隻港股值博反彈
【第4季部署】大摩下調恒指明年中目標至19400點 看好17隻港股值博反彈
【消費情報】海洋公園「哈囉喂全園祭2022」復辦鬼屋　4大主題鬼屋介紹+門票詳情一覽
【消費情報】海洋公園「哈囉喂全園祭2022」復辦鬼屋　4大主題鬼屋介紹+門票詳情一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款