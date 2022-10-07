【盈警】 華潤水泥發盈警 料9個月盈利顯著減少 股價急跌近一成

華潤水泥（01313）發盈警，料截至9月底止9個月盈利將較2021年同期顯著減少。集團指，純利下降的主要原因是公司水泥產品單位銷售成本較去年同期上升，以及產品銷售量也較同期下降。消息拖累股價今日（7日）急挫，一度跌逾11%，低見3.63元，收報3.71元，仍大跌9.5%。

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潤泥盈警，亦連累一眾水泥股捱沽。海螺水泥（00914）跌3.3%，報26.45元；西部水泥（02233）跌3.8%，報0.767元；中國建材（03323）跌3.4%，報6.28元；金隅集團（02009）跌4.1%，報0.93元。

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回看潤泥中期業績表現，盈利已見大幅少，更減少中期息。截至6月底止，集團上半年營業額161.2億元，按年下降20.1%；純利18.1億元，倒退50.3%；中期息12仙，去年同期派24仙。

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記者：郭秀慧