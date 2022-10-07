【澳門賭牌】轉讓澳娛綜合1成持股　梁安琪解釋：配合新博彩法要求　霍震霆擔任澳娛綜合董事局主席（第二版）

▲ 【澳門賭牌】轉讓澳娛綜合1成持股 梁安琪解釋：配合新博彩法要求、料其他競投賭牌公司也有變動

澳博 （00880） 主要附屬公司、負責持有賭牌的澳娛綜合出現股權異動，四太梁安琪將手上澳娛綜合的10%或3萬B組股份以象徵式1澳門元出售予何超鳳。有澳門媒體引述梁安琪回應稱，有關變動主要為符合新博彩法中規定，承批公司常務董事佔股比例需達15%的要求，相信其他競投公司亦陸續作出同樣舉動。

澳博周五（7日）晚上發公告指，目前，澳娛綜合已發行股本為3億澳門元，包括270萬股A組股份及30萬股B組股份。

由於澳娛綜合常務董事由梁安琪變更為何超鳳的建議已獲澳門政府批准，為遵守該規定，梁安琪與何超鳳已訂立一份協議，以1澳門元的代價將澳娛綜合全部B組股份的擁有權由梁安琪轉讓予何超鳳。

澳博公告指，澳娛綜合董事局有9名成員，包括霍震霆為董事局主席；何超鳳為常務董事；及梁安琪及其他6名成員為澳娛綜合董事。

惟翻查商業登記訊息平台，梁安琪兒子何猷亨退出澳娛綜合董事會，並仍顯示澳娛綜合何超鳳為主席兼常務董事。

被問到會否因應競投賭牌而調整企業架構，梁安琪表示相信公司會有安排。

同任葡京人董事會主席梁安琪同時指出，在政府持續推廣旅遊工作下，過去數日訪澳旅客明顯回升，預計葡京人客流也有五成增幅，冀接下來再接再厲，吸引更多旅客來澳體驗歷史文化。

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（第二版加入澳博公告）