斯林百蘭店專門店Thankful Month　精選床褥低至58折 

▲ 斯林百蘭專門店坐落歐化傢俬九龍灣德福廣場分店內，以全新「店中店」概念，透過床褥聯乘傢俬，提供一站式購物體驗 。

適逢新一輪消費券推出，斯林百蘭專門店全新推出「Thankful Month感謝折」以答謝客戶支持，精選床褥低至58折，同場再享5折換購指定產品 ！



斯林百蘭設有不同系列床褥，其中Royal系列主打不同高級布料，提升健康睡眠。今次「Thankful Month感謝賞」精選Royal系列的Royal Bliss 御豪、Royal Jewel 金鑽床褥，以低至58折價錢發售。Royal Jewel金鑽選用歐洲名貴錦緞的布套，以獨特手工鈕扣縫製，配合防塵蟎，令大家擁有尊貴睡眠享受；Royal Bliss 御豪選用高密度乳墊及特硬纖維墊以提供額外承托，增強回彈，全面採用優質典雅的防塵埃蟎錦緞，提升健康指標。



買床褥5折換購TempSmart™太空枕 加倍尊貴睡眠享受



除至抵床褥折扣優惠外，熱賣中的TempSmart™系列舒適智能太空枕同步以7折優惠價發售；現凡選購斯林百蘭床褥，更享有5折換購太空枕優惠，為大家提供優質頸部支撐及舒緩壓力之餘，亦透過TempSmart™高密度太空棉以長期保持合適的溫度。



此外，斯林百蘭專門店同時提供Eastern 真皮床架系列以供選購，備有多款真皮床頭板供選擇，而床架更有儲物箱款式、櫃桶款式、油壓尾揭款式、油壓側揭款式等，以配合斯林百蘭系列床褥，提升睡眠享受之餘，更有助提升收納空間。於「Thankful Month感謝賞」期間，選購Eastern 真皮床架劃一可享65折優惠。



斯林百蘭專門店位於歐化傢俬九龍灣德福廣場分店內，以「店中店」為概念，床褥聯乘傢俬，為顧客提供多元化的優質產品及貼心服務,位置便利，毗鄰港鐵九龍灣站，坐擁大型商場優勢，店內設置多款斯林百蘭創新及豪華床褥，涵蓋斯林百蘭多款型號床褥、採用「袋裝保背健連鎖彈簧」系統及「袋裝獨立式彈簧」系統床褥，提供均勻承托，以及多款獨特床架及床上用品系列，顧客可按個人需要親身體驗及試瞓，在店內的產品專員介紹下選購心水床褥，令睡眠空間更臻完美。

▲ 「Thankful Month感謝賞」精選Royal系列的Royal Bliss 御豪、Royal Jewel 金鑽床褥，以低至58折價錢發售 。

▲ 「Thankful Month感謝賞」精選Royal系列的Royal Bliss 御豪、Royal Jewel 金鑽床褥，以低至58折價錢發售 。

▲ 現凡選購斯林百蘭床褥，更享有5折換購太空枕優惠，為大家提供優質頸部支撐及舒緩壓力之餘，亦透過TempSmart™高密度太空棉以長期保持合適的溫度。

▲ 選購Eastern 真皮床架劃一享65折優惠。

關於斯林百蘭

斯林百蘭於1919年在英國創立，至今已擁有超越100年的優質床褥製造經驗，為歐洲最大床褥製造商之一，曾3獲英國皇室認證，廣泛被認同為創造無可比擬舒適、承托及耐用床褥的世界先鋒，世界各地知名五星級酒店亦選用。斯林百蘭承諾以讓顧客能享受最好、更健康的睡眠為目標來發展新產品。憑藉最新睡眠科技及不間斷的品質追求，令品牌成為高級床品的業界翹楚。



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斯林百蘭專門店

地址：（歐化傢俬店中店）九龍灣德福廣場二期6樓602號舖

電話：2997 4801



其他銷售網絡（推廣活動不一）



斯林百蘭崇光百貨專櫃

銅鑼灣崇光百貨專櫃

地址：銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨9樓

電話：28314656



斯林百蘭永安百貨專櫃

永安百貨上環店專櫃

地址：上環德輔道中永安中心2樓

電話：35291223



永安百貨彌敦道店專櫃

地址：九龍彌敦道345號永安九龍中心6樓

電話：35204382



永安百貨尖東店專櫃

地址：尖沙咀東部麽地道62號永安廣場

電話：2348028



(特約)