【轉數快】轉數快戶口突破1100萬個登記 再創新高

▲ 今年首9個月轉數快增加142萬個新戶口。

俗稱轉數快（FPS）的銀行快速支付系統，帳戶登記終突破1,100萬個大關，再創新高。據香港銀行同業結算公司的最新統計，轉數快於9月底累計共有1,104萬個帳戶登記，較8月底的1,090萬個戶口，按月增加逾13.95萬個。

政商界谷數碼經濟 刺激轉數快上客量

此外，如以去年底只有962萬多個帳戶計，今年首3季再增加142萬個新登記；以幅度計，增幅近15%。轉數快自2018年9月推出至今，短短4年間帳戶登記已超逾1,100萬個，再破新紀錄，市料皆因政商界全方位力谷數碼經濟，帶旺電子消費，亦間接刺激轉數快的上客使用量。

事實上，財政司司長陳茂波日前表示，新一期消費券於10月初發放，約636萬名合資格市民獲發第二期的消費券，為零售及餐飲市道即時注入約150億元的消費力，正值國慶節和重陽假期的長周末，節日氣氛有助刺激消費意慾。

陳茂波在網誌表示，消費券在刺激消費市道及提振經濟方面，效用顯著。以8月第一期規模約130億元的消費券為例，在發放的首月，約七成的券額已被使用。當中約六成用在零售交易；約三成用於餐飲；另外約一成則用在服務業。若以使用人數計，超過三分一的市民在獲發券首月已全額用完其消費券。

財爺：冀藉消費券 深化電子支付應用

不過，財爺指出，雖然消費券可發揮短期提振作用，有利穩住信心，對於表現疲弱的零售市道，已發揮一定程度的支撑作用。

陳茂波又指，消費券計劃的另一個政策目標，是推動及深化電子支付的應用。自去年計劃推出以來，6家儲值支付平台合共新增了約800萬個消費者帳戶，以及超過15萬個商戶。今年首8個月的零售業網上銷售額累計有204.5億元，較去年同期增加近兩成二。市料轉數快也首當其惠，令電子錢包的新開戶持續趨升。

再者，第2期消費券增加了中銀香港（02388）旗下BoC Pay、以及滙豐（HSBC）PayMe，連同Tap &Go、AlipayHK支付寶、WeChatPay及八達通，各支付工具鬥谷着數推優惠，吸引不少商戶利用轉數快等電子錢包收款，標榜「轉數快上快、收款新形態」。

財爺又提到，在持續轉差的外圍環境和愈趨激烈的市場競爭下，有必要加強支持科技創新及深化應用，為經濟及企業創造更大的增長空間。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君