【疫市創業】灣仔新店「野田珈琲」兼售日本咖啡生豆　即場炒豆吸客　月生意額50萬（多圖）

▲ 野田珈琲創辦人兼行政總裁張得成指，咖啡生豆店在日本十分普遍，但香港不算成熟。（郭浩欣攝）

咖啡店愈開愈多，不論平時或假日，很多咖啡店亦人頭湧湧。最近本港亦有新咖啡品牌「野田珈琲」成立，主打從日本採購的咖啡生豆。生意額超出預期，目標年底前每月有10%增幅。

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野田珈琲創辦人兼行政總裁張得成，本身是從事日本酒品的出入口貿易生意，咖啡只是他的日常興趣。疫情期間，留意到本港的咖啡市場發展得愈來愈大，他亦希望由此開啟自己的咖啡事業。

不過，疫情期間在本地開設咖啡店不容易，一方面計劃容易被疫情走勢擾亂，另一方面咖啡店林立，市場競爭十分激烈。張認為，本港的咖啡店種類很多，有些以食物為主，亦有以打卡為主，但野田珈琲則希望結合咖啡店及生豆專賣店，凸顯其獨特定位。

從日本採購咖啡豆

張得成表示，咖啡生豆店在日本十分普遍，但香港不算成熟。加上市場本來就不大，因此，供本地採購的咖啡豆品種、分量不多。相反，日本向咖啡果農採購的咖啡豆量十分大，而且有專業團隊負責進行杯測，可供應不同品種的咖啡豆。因此野田珈琲以此賣點，提供多達超過50多種咖啡豆，顧客除了可以即場品嘗由店內咖啡豆所沖的咖啡外，亦可購買即時烘焙的咖啡豆，確保其新鮮度。

他透露，現時品牌針對市場內對咖啡有認識的顧客（elite drinkers），他們每天品嘗咖啡、又願意付較高的價格。其營業模式結合零售及餐飲，開店至今生意額比例各佔一半。有一半購買咖啡豆的客人，亦是先在店內喝咖啡，隨着之後將開設網店後，他相信零售的比例將會升至6成。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 所有咖啡豆亦從日本採購，因當地採購量多、選擇更多。 ▲ 店內有多達超過50多種咖啡豆

斥500萬成立 設自家實驗室

張又稱，該新店花了兩年時間籌備，斥資500萬元。對於一間咖啡店而言，此投資金額及籌備時間的確不少。他解釋，開店投資主要是用於前期設置，以及後勤支援。以採購為例，要與日本團隊商議，選購不同品種的咖啡豆，又要在新蒲崗的實驗室測色、測試不同咖啡豆的烘焙曲綫等。加上由於品牌在店內設置炒豆機，需要領取的牌照，要符合的消防條例亦與一般咖啡店不同。

張得成坦言，疫情下太多突如其來的意外擾亂原定計劃。「原計劃在農曆新年後簽訂租約，但因為第5波疫情爆發，計劃延後。」他直言這也算是好事，不然那段時間便要額外承擔租金開支，又不能正常營業。疫情下不確定因素林林總總，「一定要計好盤數」。

為了盡量壓縮開支，在正式開業前有很多準備工作，他也要一腳踢；不少員工均是在最後階段才正式聘請。

盼進駐商場

正式開業不足3個月，野田珈琲的營業額比預期理想。即使店舖位於灣仔，又並非熱飲旺季，每月生意額亦達50萬元，周末不時爆滿。張坦言，原本預計需至少3至6個月時間，才可達到現時的成績。現期望年內可有10%升幅，並料3年內可以回本。為了擴闊版圖，他計劃再增設1至2間分店，盼以門店作為品牌的基石，特別希望進駐商場。由於飲咖啡的群眾持續增加，張認為，香港有潛力開設5至10間分店。

除了零售生意，野田珈琲亦希望開展B2B（企業對企業）生意，把咖啡生豆供應至本地的咖啡烘焙所。不過，張承認發展批發生意並不容易，需時與業界建立網絡，讓同業嘗試其咖啡豆的質素。他期望之後實體門市、網店、批發生意，三樣業務的收入可平等分配。

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記者：葉泳珊

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