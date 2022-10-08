  • 30°C
香港時間 : 20221008日 (週六) 16:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【疫市創業】灣仔新店「野田珈琲」兼售日本咖啡生豆　即場炒豆吸客　月生意額50萬（多圖）

16:00 2022/10/08

分享：

分享：

野田珈琲創辦人兼行政總裁張得成指，咖啡生豆店在日本十分普遍，但香港不算成熟。（郭浩欣攝）

咖啡店愈開愈多，不論平時或假日，很多咖啡店亦人頭湧湧。最近本港亦有新咖啡品牌「野田珈琲」成立，主打從日本採購的咖啡生豆。生意額超出預期，目標年底前每月有10%增幅。

【疫市營商】二手衫商店瞄準年輕人市場　為逾萬件舊衫覓新主人（有片）

野田珈琲創辦人兼行政總裁張得成，本身是從事日本酒品的出入口貿易生意，咖啡只是他的日常興趣。疫情期間，留意到本港的咖啡市場發展得愈來愈大，他亦希望由此開啟自己的咖啡事業。

不過，疫情期間在本地開設咖啡店不容易，一方面計劃容易被疫情走勢擾亂，另一方面咖啡店林立，市場競爭十分激烈。張認為，本港的咖啡店種類很多，有些以食物為主，亦有以打卡為主，但野田珈琲則希望結合咖啡店及生豆專賣店，凸顯其獨特定位。

從日本採購咖啡豆

張得成表示，咖啡生豆店在日本十分普遍，但香港不算成熟。加上市場本來就不大，因此，供本地採購的咖啡豆品種、分量不多。相反，日本向咖啡果農採購的咖啡豆量十分大，而且有專業團隊負責進行杯測，可供應不同品種的咖啡豆。因此野田珈琲以此賣點，提供多達超過50多種咖啡豆，顧客除了可以即場品嘗由店內咖啡豆所沖的咖啡外，亦可購買即時烘焙的咖啡豆，確保其新鮮度。

他透露，現時品牌針對市場內對咖啡有認識的顧客（elite drinkers），他們每天品嘗咖啡、又願意付較高的價格。其營業模式結合零售及餐飲，開店至今生意額比例各佔一半。有一半購買咖啡豆的客人，亦是先在店內喝咖啡，隨着之後將開設網店後，他相信零售的比例將會升至6成。

    點擊圖片放大
  • 所有咖啡豆亦從日本採購，因當地採購量多、選擇更多。 店內有多達超過50多種咖啡豆

斥500萬成立　設自家實驗室

張又稱，該新店花了兩年時間籌備，斥資500萬元。對於一間咖啡店而言，此投資金額及籌備時間的確不少。他解釋，開店投資主要是用於前期設置，以及後勤支援。以採購為例，要與日本團隊商議，選購不同品種的咖啡豆，又要在新蒲崗的實驗室測色、測試不同咖啡豆的烘焙曲綫等。加上由於品牌在店內設置炒豆機，需要領取的牌照，要符合的消防條例亦與一般咖啡店不同。

張得成坦言，疫情下太多突如其來的意外擾亂原定計劃。「原計劃在農曆新年後簽訂租約，但因為第5波疫情爆發，計劃延後。」他直言這也算是好事，不然那段時間便要額外承擔租金開支，又不能正常營業。疫情下不確定因素林林總總，「一定要計好盤數」。

為了盡量壓縮開支，在正式開業前有很多準備工作，他也要一腳踢；不少員工均是在最後階段才正式聘請。

盼進駐商場

正式開業不足3個月，野田珈琲的營業額比預期理想。即使店舖位於灣仔，又並非熱飲旺季，每月生意額亦達50萬元，周末不時爆滿。張坦言，原本預計需至少3至6個月時間，才可達到現時的成績。現期望年內可有10%升幅，並料3年內可以回本。為了擴闊版圖，他計劃再增設1至2間分店，盼以門店作為品牌的基石，特別希望進駐商場。由於飲咖啡的群眾持續增加，張認為，香港有潛力開設5至10間分店。

除了零售生意，野田珈琲亦希望開展B2B（企業對企業）生意，把咖啡生豆供應至本地的咖啡烘焙所。不過，張承認發展批發生意並不容易，需時與業界建立網絡，讓同業嘗試其咖啡豆的質素。他期望之後實體門市、網店、批發生意，三樣業務的收入可平等分配。

【日本水果】山寨香印提子充斥市面　料日本經濟損失超過5億

【展覽復常】紐約漫畫展開幕　主辦方稱實體展緩步復常

記者：葉泳珊

 

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【零售復常】放寬防疫措施效果更勝消費券　玩具店生意升1成
2022/10/07
【零售復常】放寬防疫措施效果更勝消費券　玩具店生意升1成
【日本水果】山寨香印提子充斥市面　料日本經濟損失超過5億
2022/10/06
【日本水果】山寨香印提子充斥市面　料日本經濟損失超過5億
【疫市營商】二手衫商店瞄準年輕人市場　為逾萬件舊衫覓新主人（有片）
2022/10/07
【疫市營商】二手衫商店瞄準年輕人市場　為逾萬件舊衫覓新主人（有片）
【美容科技】屈臣氏推出Skinfie Lab　一張自拍測膚質、推薦護膚方案
2022/10/07
【美容科技】屈臣氏推出Skinfie Lab　一張自拍測膚質、推薦護膚方案

你可能感興趣

【零售復常】放寬防疫措施效果更勝消費券　玩具店生意升1成
12:30 2022/10/07
【零售復常】放寬防疫措施效果更勝消費券　玩具店生意升1成
【日本水果】山寨香印提子充斥市面　料日本經濟損失超過5億
13:31 2022/10/06
【日本水果】山寨香印提子充斥市面　料日本經濟損失超過5億
【疫市營商】二手衫商店瞄準年輕人市場　為逾萬件舊衫覓新主人（有片）
11:30 2022/10/07
【疫市營商】二手衫商店瞄準年輕人市場　為逾萬件舊衫覓新主人（有片）
商舖 市場拓展 疫情 營業額 創業 餐飲 零售 香港 農曆新年 日本

下一篇文章

【炸物機械人】美國快餐店引入機械人　自動烹製炸薯條及炸雞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存1年最高3.7厘 100萬穩袋3.7萬利息
【港元定存】港元定存1年最高3.7厘 100萬穩袋3.7萬利息
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定存】港元定存息最高6厘 虛銀及中資行加P息前上調存息
【港元定存】港元定存息最高6厘 虛銀及中資行加P息前上調存息
【港元定存】港元定存6厘高息王截止期延至年底 搶存戰提早開打
【港元定存】港元定存6厘高息王截止期延至年底 搶存戰提早開打
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【港元定存】港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息
【港元定存】港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款