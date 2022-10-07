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【前稱駿隆】GUM：9月強積金整體回報跌8.3%、人均蝕18,495元　港股基金MPF單月跌多少？

Hot Talk 18:44 2022/10/07

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GUM：9月MPF跌8.3%、人均蝕18,495元

前稱駿隆的GUM公佈，2022年9月強積金MPF整體回報跌8.3% ，9月強積金人均蝕18,495港元。年初起計，強積金整體回報為負21.5%，人均蝕56,092港元。

據GUM資料，截至9月30日止，股票基金回報跌約11.4%；混合資產基金跌約8.0%；固定收益基金跌1.4%。 由年初起計，股票基金錄負回報27.3%；混合資產基金負回報23%；固定收益基金負回報5.2%。

GUM解釋，聯儲局9月會議加息0.75厘，8月通脹數據未有顯著降溫跡象，儲局數名官員也重申抗通脹承諾，令市場擔憂經濟衰退。由於全球股市下挫，中港股市、亞洲股市受強勢美元影響而下跌，9月強積金多數基金表現亦下跌。

單計股票基金，頭三位表現最佳的股票基金為其他股票基金、日本股票基金及歐洲股票基金，9月份回報介乎負5.4%至負8.9%。表現最差的3類股票基金，分別是大中華股票基金、香港股票基金及香港股票（指數追蹤）基金，9月份回報是所有股票基金中最差，期內回報分別是負12.9%、負13.2%及負13.6%。

認同加入另類投資可得較高回報

另外，對於近日投資基金公會建議，容許強積金投資在高收益債券、私募股權等。GUM認同在長線投資中加入另類投資，如高收益債券及私募股權，可以取得較高的風險調整回報，低流動性亦可帶來流動性溢價。

GUM續指，在退休基金中加入另類投資是世界性趨勢，香港作為世界金融中心之一亦應跟隨；惟GUM認為這種另類投資不應成為單一投資基金，因為成員未必可以完全了解當中風險，若推行亦需加強投資者教育。

相關文章：

【MPF】積金評級：強積金9月人均蝕1.8萬元　第三季人均虧損約2.3萬元

【MPF】投資基金公會倡全面檢討強積金投資框架　容許投資高息債、私募股權等資產

記者：余倩敏

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