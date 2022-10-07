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【歐洲經濟】歐洲央行據報向歐資銀行施壓　要求審慎派發花紅

宏觀解讀 18:29 2022/10/07

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【歐洲經濟】歐洲央行據報向歐資銀行施壓　要求審慎派發花紅

彭博引述消息報道，歐洲央行正對部分銀行施壓，要求其在歐洲經濟前景黯淡下，審慎派花紅。報道指，歐洲高級銀行顧問向部分銀行表示，由於能源危機或引發一系列違約事件，預期薪酬支付及派息將會受到限制，而歐洲央行預期歐洲經濟明年會出現更大幅度的放緩。

即使歐洲通脹及利率上升，部分歐洲銀行包括德意志銀行、德商商業銀行、裕信銀行（UniCredit）等近日均發布樂觀的前景指引，銀行亦相信，即使能源價格上升帶來挑戰，銀行亦無需要進行巨額撥備。

【歐洲經濟】歐元區PPI達43.3%創新高　能源達116.8%【下一頁】

不過，歐洲央行認為，銀行低估了問題的嚴重性，而歐洲目前正面對持續且全面的宏觀經濟衝擊，因此需要要求金融機構變得極審慎。

歐洲央行曾在疫情大流行時，迫使法巴、德銀等數家銀行削減2020年的花紅金額。不過，相對股息，花紅僅佔銀行資金外流的一小部分。

人民幣7.2算是防綫底部？臻享王良享教你2招避險，即睇【ET財智Talk】

相關文章：【歐洲經濟】歐元區9月製造業PMI終值遜預期　德國製造業PMI創逾2年低

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編輯：陳韻妍

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金融機構 經濟衰退 花紅 法國巴黎銀行 能源危機 派息 歐洲 歐洲央行 通脹 銀行

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