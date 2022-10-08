【人才難求】獵頭專家：大離職潮也有機遇　讓企業重整架構及人才策略

▲ 爭奪頂尖精英人才從來不易，企業在疫情下更面臨職場「大洗牌」，需以創新思維部署獨闢蹊徑的人才策略。

企業在疫下面臨一場人力資源「大洗牌」，部署獨闢蹊徑的人才策略成為當務之急，以及未來持續發展的焦點。從事獵頭工作超過15年的國際人力資源公司JAC Recruitment香港執行董事張苓（Jannet）直言：

不少企業已意識到其候選人才庫（Candidate pool）有明顯收窄趨勢，需重整工作架構及流程，為人才提供學習及職涯發展機會，增加吸引力。

爭奪頂尖精英人才從來不易，惟Jannet回顧過去近3年疫情對全球職場造成的影響，卻有不少是企業領袖首次遇上的危機，更沒想過疫情會持續近3年之久，導致許多企業的發展計劃不能如期進行，甚至因為追不上防疫措施發展而告吹。

人才重視長遠發展 彈性工作

Jannet早年畢業於香港科技大學及美國哈佛大學後，曾負責亞太地區的保險、私募基金和金融科技有關獵頭業務，亦曾在東京獵頭公司作為執行董事工作9年。她指出，許多企業領袖尤其在招聘人才方面已意識到：「競爭情況由以往5間搶1個人，變成近日的10間搶1個人。」部署整體人才策略亦可謂內、外受壓。

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本港企業除了需要積極爭奪人才，還面對移民潮、人才外流等問題。她透露，普遍企業客戶均留意到：

本港的人才吸引力自2019年發生的社會動盪開始，有顯著下降的趨勢。再加上疫情讓許多打工仔開始思考靈活辦公、工作與家庭平衡等議題。

近日有關本港就業市場的評論兩極，部分評論指香港已呈現「人才空巢化」，部分則認為香港會再出現類似於97後的回流潮。可是她卻抱持觀望態度，認為未來一至兩年仍為企業、港府可以把握轉機的「黃金時間」。

針對企業領袖的管理思維方式，她認為「有Plan（計劃）也未必可行」，反而要跳出傳統的思維框框，採取敏捷式（Agile）管理，以新的眼光看問題，設立更具彈性、靈活度的方案。該Agile管理概念起源自軟件開發，而近年的應用層面已跨足管理領域，不限於開發團隊，重視團隊互動溝通，並且快速回應變化。

大離職潮＝Great Imagination

以近日導致許多企業的營運方式及人力資源管理策略出現巨變，席捲全球的「大離職潮」（The Great Resignation）為例，她認為企業領袖可在另一層面上視之為Great Imagination，反而是給予企業空間，思索如何重整工作架構及流程，以及重新設計各工作崗位的職能意義。

她指出，領袖必須反問自己，這些人才為何要在這10間公司中，選擇你的公司呢？而現今的優秀人才不只着重今日加薪兩三千元，還會看更長遠發展，包括公司的背景、工作的角色是否舉足輕重、其職業生涯頂峰可以達到多高；實施彈性工作政策，也逐漸成為了吸納人才的入門條件。

提供職涯規劃 表揚團隊貢獻

她以JAC Recruitment為例，該企除了有針對新加坡、日本、香港團隊推出培訓計劃，給予學習及調升到其他市場的職涯發展機會，還會為工作到指定年資的員工，為其Career Path（職涯規劃）提供彈性選擇，設有Management Path及Consultant Path。此外，她又會定期表揚表現良好的團隊成員，令他們知道企業重視及認可其貢獻。

港府宜速訂立 清晰精英計劃

「人才」二字成為社會近期焦點，行政長官李家超早前多次強調要爭人才，惟具體措施有待於本月發表的施政報告公布。JAC Recruitment香港執行董事張苓認為，港府宜盡快訂立更清晰的精英人才計劃，如推出資助及訂立針對性的工作簽證等可行方案，以更友善、開放態度及更具彈性的策略引進頂尖人才。

近年不少金融、科技專才轉投新加坡發展，加上新加坡近日再推出新的5年工作簽證，瞄準海外精英人才，以復甦新冠疫後經濟。她直言：「目前新加坡的態度明顯比較積極，目標亦準確。」

她舉例，該地新推出的工作簽證有清晰目標，瞄準吸納高收入、月入至少有3萬坡元（逾16萬港元）人士，以至各領域的世界頂尖5%人才；以及近年留意到有不少應徵者反映，他們逐漸對於「新加坡是較為領先發展創新科技產業之地」有較深刻印象，可見當地政府多年來的形象工程已見成效。

三管齊下 應有明確優先次序

因此她認為，港府亦應盡快確立形象，積極部署：

在政府層面上愈快推動愈好，其後企業才可着手配合，唱好首歌。

她建議港府宜三管齊下，包括：

在訂立策略時不能太籠統，例如訂立吸納不同類型人才的政策時，應有明確的優先順序

或針對年輕人才外流的情況，吸納35歲以下、具有指定專業資歷專才，並加快批核流程，協助企業快加招攬精英

在挽留現有人才方面，建議推出激勵措施防止人才外流，尤其針對本港的重心發展產業，如金融及科技行業制定支援方案

此外，隨着世界各地陸續放寬防疫措施，她認為解除所有入境限制助盡早通關，以及鬆綁口罩令等，亦有助增加吸引力。

記者：張寶燕

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