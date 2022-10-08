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【任天堂IP】任天堂影業Nintendo Pictures官網登場　Super Mario電影或為出道大作

10:00 2022/10/08

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依照目前Nintendo Pictures官網及IG來看，其出道大作應該就是2023年登場的3D動畫電影 《Super Mario》。

任天堂（Nintendo）早在7月宣布，將收購CG製作公司Dynamo Pictures，並改名為「任天堂影業」
（Nintendo Pictures）。任天堂近日終於在官網表示Nintendo Pictures已100%由任天堂擁有，並會繼續使用Nintendo IP製作Nintendo遊戲及角色的影片。

Nintendo Pictures預計11月開始招募，新成立的任天堂影業，未來將執行任天堂旗下遊戲、角色等IP拍攝的影集、動畫、電影等影像事業。

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根據Nintendo Pictures官網資料，Nintendo Pictures目標是讓世界各地玩家了解任天堂的角色，並創造獨特的影片，讓角色永遠留在玩家的記憶中。因此，Nintendo Pictures的每位員工亦將盡力地按全球各地玩家興趣創作。依照目前Nintendo Pictures官網及IG來看，其出道大作應該就是2023年登場的3D動畫電影 《Super Mario》。

Nintendo Pictures的前身Dynamo Pictures成立於2011年，現有105名員工，過去專門製作CG動畫、動作捕捉、角色製作、外加VR虛擬實境、音樂影片或是LIVE演唱會等。

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責任編輯：張寶燕

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