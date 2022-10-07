【談保說道】淺談人生醫療信貸戶口 慎防保單成「殭屍保單」

身為社會大眾的一份子，特別是個人醫保的投保人，要以行動，珍惜和支持，專業醫療服務團隊和醫療保險機構；近年有大學醫學院醫療團隊營辦的私家醫院，與保險公司合作，為投保人於需要時提供全面的服務，採納的投保人，保險計劃可提供全數賠償，比對起自選醫生和醫院，可得的保障利益，免除各項利益細微限額的規範。

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身為投保人，如何守護醫療保險，可持續發展去迎合投保人，隨着年齡及醫療科技所產生的治療方法日新月異，要明白自己擁有的醫療保險，可保與不可保，能否與時並進；我們有需要的時候，懂得自己的醫療保險，能發揮最全面又有效的保障。

他人經驗套入自身醫保

同時，亦應關心曾經入院接受治療的親朋戚友及同事，細聽過來人的經驗，分享涉及病發的原因，診治的過程，索償醫療保險的細節等。更要套入你持有的個人醫療保險，可以得到的賠償，能覆蓋整個治療開支的百分率，這樣可以建立你對保單條款，和利益運用的理解，確立對合約的保障範圍，和利益上限與現實需要的吻合程度。

若發現保單有許多未能銜接現實需要的細節，限制了保單利益項目的應用，這意味着，你的保單可能成為了「殭屍保單」，即保險公司，已有很長時間沒有理會受保人應得的權益，及按時就科技和社會發展匹配地調整。若是處於這種情況下，在健康容許的情況下，應盡快更換醫療保險。

這也是提升個人對自己身體狀況的掌握，對異常情況的警覺，醫療需要的認知，和病人於接受治療過程的權益與責任，治療所產生的副作用，復康過程，往後的跟進，需要調節工作和改變生活；其實這是一項過癮的人生風險評估的分析過程。

無奈社會的商品文化，只會推動我們往好處看，要知道，那些被吹噓為好的，只不過就是消費品！智者不惑的智，乃建基在剖釋事情細節，明白世態的哲理，社會林林總總體制和運作系統的關係，並梳理出排難解困的能耐。

濫用醫療保險累已累人

資訊世界，有許多關於健康與醫療的資料，以下的結連可提供許多參考的資料，值得我們閒暇間，建立起碼的對自己健康管理的概念：

有關心身靈體健康：

https://www.mayoclinic.org/

病人權益約章：

https://bit.ly/3dwU8ht

https://bit.ly/3BF8bK9

不單止你自己不應濫用醫療保險，還需要提醒身邊的人，若然濫用醫療保險，其實這把火會燒返轉頭，焫着你自己！

專業的醫療保險管理人，會着眼於整體投保人的有效利益，續保費的上漲，與索償成絕對的正比，也會影響續保率與保險公司業務的可持續性。下期再與大家討論。

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第778期《iMoney》Focus。

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記者：鄭日棱