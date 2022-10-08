【2022消費券】用消費券去旅行無難度？一文看清各大旅遊商戶可用哪種支付工具

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2022電子消費券第2階段分期派發，第2期於10月1日發放，除八達通收到2000元外，使用其餘5間儲值支付工具的人士，即可領取餘下3000元消費券。而隨着政府宣布本月26日實施「0+3」入境政策，回港不必再住酒店隔離，大家都蠢蠢欲動有意出遊，不過不少人都關心能否使用消費券預訂機票及酒店，以下將為大家詳細解釋。
電子消費券使用條款列明只適用於本地商戶，本意鼓勵港人於本地消費，提振經濟。惟近來有不少旅行社開始接受消費券付款，是否恰當似乎處於灰色地帶。對此，財政司司長辦公室早前回應指，消費券適用於本地的零售、餐飲和服務業的實體及網上店舖，包括提供旅遊服務的本地商戶。
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同理可證，有意自由行的市民，亦可經本地旅遊網站，以消費券預訂機票及酒店，亦可於本地航空公司網站預訂機票。然而，要留意的是，部分旅行社網站不接受儲值支付工具，如縱橫遊網站就只接受現金付款、現金券、易辨事EPS、支票及信用卡付款，有意者要親身到門市以AlipayHK或Tap＆Go消費券付款。
|旅行社
|可用之消費券平台
|專業旅運
|AlipayHK、WeChat Pay HK 、Tap & Go
|東瀛遊
|AlipayHK、WeChat Pay HK 、Tap & Go（八達通限旺角、沙田、銅鑼灣分行使用）
|永安
|AlipayHK、WeChat Pay、Tap & Go、PayMe（八達通僅適用於分行報名）
至於不想跟團，選擇自由行的市民，亦可以透過已於香港註冊的旅遊網站或航空公司，使用消費券預訂機票及酒店住宿。
現時香港共有13間航空公司擁有民航處所發出的航空營運人許可證，定期航線只有4間，其中只有3間接受消費券付款。
|航空公司
|可用之消費券平台
|國泰航空
|AlipayHK、WeChat Pay HK
|香港航空
|AlipayHK
|香港快運（HK Express）
|AlipayHK、WeChat Pay HK
已在港註冊的旅遊網站：
|旅遊網站
|可用之消費券平台
|Klook
|PayMe、AlipayHK、八達通、Tap & Go、WeChat Pay HK
|KKday
|PayMe、AlipayHK、八達通、Tap & Go
|Trip.com
|AlipayHK、Tap & Go 、WeChat Pay HK、PayMe
|Expedia
|Tap & Go
消費券不適用的交易類別：
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撰文 : 陳楚琨