富通保險善用科技 培育優秀Life Artisans

在2019年加盟新世界集團的富通保險致力推動年輕化團隊，以多元化方式吸納新人入行。富通保險今年已成功招募約400名Life Artisans（人生規劃師），配合新世界集團旗下的多元業務生態圈和豐富的資源，為Life Artisans帶來獨一無二的資源配套，並非一般保險公司所能及。

Life Artisans 賦予工作意義

Z世代求職時尤其看重工作意義。積極招募年輕人的富通保險亦領先行業，以人生規劃為培訓方針，並為旗下保險顧問重新定位為Life Artisans。保險有別於其他服務業，相比起一般產品銷售更聚焦客戶長遠的人生規劃。因此，富通保險以培育出色的Life Artisans為己任，陪伴客戶規劃每個人生階段的目標。富通保險更串連了集團完善的資源，設身處地關顧客戶的「生、老、病、傳承」不同需要。

富通保險首席營業總監蘇芷君表示：「我們深明聆聽年輕人聲音的重要性，所以，特別在9月中推出了『KU POWER計劃』，當中包含三大核心，如事業發展及成長、集團專屬體驗及創造共享價值。『KU POWER計劃』由年輕的Life Artisans及資深團隊領袖組成的籌委會作主導，持續鼓勵年輕人追尋夢想及創造價值，並建構與管理層的溝通渠道，讓年輕人能夠將自己的訴求和期望傳遞給管理層，創造機會讓他們實踐所提出的方案。」

▲ 富通保險推出「KU POWER計劃」建構年輕同事與管理層的溝通渠道，鼓勵他們追尋夢想及創造價值。

人才培育備受業界肯定

富通保險一直致力為旗下的Life Artisans提供多元的資源配套，以助他們在個人和保險事業上的發展。當中，「LEAP & Beyond富通企業家發展計劃」（LEAP計劃），全力協助有抱負的人才發掘企業家專長，培育保險金融業未來領袖。計劃提供多元化課程和完善培訓體系，涵蓋專業知識、財務分析、溝通技巧及人才管理等範疇，助高潛質的人才完成資格考試，提升競爭力，建立優秀團隊。LEAP計劃自2021年推出，已成功培育出一眾來自不同專業界別的優秀的生力軍，包括大學教授、審計師、空中服務員、新聞主播、藝人及商界傑出人士等。

投入資源培育員工 善用科技培訓人才

保險保障需求持續增長，富通保險不斷投入資源吸納和保留優質人才。早前開幕佔地過萬呎的嶄新概念中心「The GalaMuse」位於尖沙咀K11 ATELIER，交通方便，除為Life Artisans提供嶄新及地理位置優越的會客地點，更為他們提供發展保險團隊的基地，中心開幕一個月已舉行約60場活動，反應理想。

▲ The GalaMuse設有5大區域，提供多元化的服務和體驗。

再者，富通保險積極引入更多科技應用至人才培訓及從業配套，例如「AI Drill」人工智能培訓平台，採用AI分析及機器學習技術，為Life Artisans提供靈活自主的溝通訓練資源，以量化數據填補傳統培訓的缺口，提升Life Artisans的競爭力和專業水平。



融入元宇宙概念 富通體驗日招募反應熱烈



「元宇宙」被視為新世代的發展趨勢。富通保險具前瞻視野，緊貼世界的熱門話題，早前也投入了「元宇宙」發展，創建首座標誌性的「富通保險總部大樓」。這個元宇宙「富通保險總部大樓」讓大眾突破限制，在全天候開放的3D模擬環境中，了解新世界集團龐大協同效應、富通保險最新消息及行業發展機遇等。



蘇芷君續指出：「富通保險看準未來虛擬領域的發展潛力，我們期望透過『元宇宙』，可以突破時間、地域、人數等限制，同步舉行綫上綫下活動，有效運用資源，拓展人才培訓及發展的版圖，推進公司的可持續發展。」

▲ 富通保險首席營業總監蘇芷君期望透過「元宇宙」，突破時間、地域、人數等限制，拓展人才培訓及發展的版圖，推進公司的可持續發展。

緊接着「元宇宙」的創新舉措，富通保險最近在The GalaMuse舉辦「富通體驗日METAPOWER」，邀請眾多星級嘉賓和保險業界精英主持講座，共吸引超過300名有志投身財務策劃人士參觀。活動現場設有工作坊丶元宇宙及虛擬實境（VR）體驗區，讓用家以生動的方式體驗人生各個階段的所需保障，透過活動將產品和服務接軌。

▲ 富通保險最近於其元宇宙大樓增設直播功能，並於「富通體驗日」啟播，同步舉行綫上綫下活動。

▲ 富通保險領先同儕，其首創的「遊戲人生」VR遊戲，大受玩家歡迎。

▲ 「富通體驗日」設有工作坊，吸引不少有志投身財務策劃人士參加。

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（特約）