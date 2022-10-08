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【iM專訪】吳婉芳二子胡智同化愛好為事業　疫情下斥七位數開「概念健身中心」

理財智慧 14:10 2022/10/08

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疫情下不少健身室都受停業令影響結業，不過胡智同認為「有危就有機」，反其道而行，於今年7月底在中環威靈頓街地舖開設「概念健身中心」REP.，揉合健身及藝術兩大概念。或許不少人認為健身及藝術兩者風馬牛不相及，但胡智同（Lynus）卻說人們努力健身塑造理想身型，是以人體作為媒介的一種藝術展現，認為健身與藝術是同一件事，因此比起健身室，REP.更似一間藝術畫廊。雖然健身中心新開張，但胡智同已有計劃開分店，亦預計健身中心可在2、3年內回本。

胡智同雖然為香港實業家胡兆熾家族後人，但他未有如祖父胡寶星般成為律師，亦沒隨父親胡家驊從商，更無意學母親加入娛樂圈，反而修讀藝術，畢業後更成為全職健身教練。繪畫與健身一動一靜，胡志同又是如何接觸到這兩件事呢？

胡智同表示，自己從小希望成為建築師，但暑假經歷實習後，「我發現自己喜歡畫畫多於從事建築，因為建築雖然都與藝術相關，但自由度低。我發現（建築）不是為了我去設計，而是設計給客人，而畫畫就擁有比較高自由度，可以表達我想要表達的事。」於是在負笈英國前選修了藝術。他續稱，健身與畫畫都是約14、15歲時開始，當時就讀寄宿學校，到晚上與一班朋友健身，當作社交娛樂，但慢慢地他發掘到健身的樂趣，這個習慣亦一直維持，更成為了他的事業。

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正因為藝術與健身都是胡智同喜歡的事，有般於普通人，他認為這兩件事本質上並無分別，只不過是以不同的方式表達。「九成香港人健身，都是希望擁有更好的身型，而不只是為了身體健康。」也許在胡智同的眼中，當人們努力健身，塑造理想身型，就已是以「人體」作為媒介的一種藝術展現，「當你思考如何呈現自己，那就是最重要的藝術品。」

不過，胡智同深明在香港要成為全職藝術家，是個很大的挑戰，所以他選擇將畫畫變成副業，考慮到自己喜歡健身，也希望擁有屬於自己的健身房，於是2019年大學畢業回港後，直接成為全職健身教練。他坦言，自己不懂得如何經營健身中心，遂決定先任職健身教練，一邊工作一邊「偷師」。經過逾2年的工作經驗，他於今年始下定決心，創業成為老闆。

疫情下，不少健身中心都受到停業令影響，生意一落千丈被逼結業。同一時間，胡智同與友人卻合資七位數開辦健身中心REP.，難道不怕要停業嗎？ 胡智同卻認為，「（現在）是個很好的機會，即使有不少健身室結業，多了很多客人正在找新的健身室，我就覺得是個很好的機會。」但疫情反反覆覆，健身中心或須面臨再停業的局面，胡智同則表示：「最緊要都是做好準備，說真的也無得再怕，我也預計了會再停業。如果我沒有預計到，認為可以一直營運的話，政府一下令要停業，我就只會措手不及。」

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現時胡智同在REP.也有開班授課，不過由打工仔變成老闆，要考慮的事變多，胡智同笑言，以前任職健身教練雖說工作10小時，但下班回家後就甚麼都不用管，可以自由自在做自己想做的事。「但現時我教5堂後，就要處理其他事務，再教5堂後，又要『睇下盤數』，要考慮更多瑣碎事，兼顧很多細微的事，少了很多私人時間。」不過他相信到健身房開幕後，很多事都會步上軌道，回復以往擁有的私人時間。

有別於其他健身中心，REP.的店面設計反而營造出藝術畫廊的氛圍。而早在開業前一個月，因訂購的健身器材尚未到港，胡智同直接舉辦自己的個人畫展，名為《胡智同：色彩的巡禮》，展出他自2019年回流返港後創作的作品。現時畫展已結束，但胡智同稱：「不一定是展出我的畫作，我們打算每月或每兩周，與不同品牌合作；亦因藝術形式多變，不一定只展出畫作。」 他更透露，歐洲香水品牌Byredo在開幕前已在 REP.舉辦瑜伽班。

REP.的定位為高級健身中心，致力保有其隱密性。而是胡智同自己的個人感受，他表示不想將健身與辛苦掛勾，「就如你走進來與我聊天，（REP.的）周遭環境也不會令你覺得要準備健身。但當你走進24小時健身室，一走入去就聽到健身器材的『嘭嘭聲』，人人都汗流浹背，我想不少女生都感到不自在，因而對健身房卻步，我不想令人有這種感覺。」因此，REP.的健身房位於地面最裏面的房間，「保護」健身人士運動時的狼狽模樣，不讓路人經過見到。

至於未來的計劃，胡智同希望REP.成為一個品牌，一個業務不囿於健身中心的品牌。「若然日後開分店，不一定是健身室。假若我日後開10間分店，但每間店都會擁有不同的目的。可以是健身，也可以是咖啡店、餐廳，我希望創立一個鮮明品牌，人們可以在REP.當中做不同的事，真正讓人做自己，可以truly embrace who they are as a person（擁抱真正的自己）。」

胡智同形容REP.是一個「突破」，「就如我們的宣傳口號Represent（代表），我們在Represent任何想Represent的事，所包含的意思在於做甚麼都可以。而REP.這個字可以衍生不同的英文字，可以是Repetition（重複），即健身每一組的動作重複的次數，也可以是Repower（重新啟動），可以是Repeat（重複），包括了很多不同的意思，不同的可能性。」他期望REP.的業務，日後擁有更多元的面貌，而他現時預計健身中心會在2、3年內回本，並透露分店的詳情也在構思中，但在一切都在計劃之中。

＊以上內容輯錄自第772期《iMoney》Focus。

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記者：陳楚琨

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