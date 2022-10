【iM專訪】吳婉芳二子胡智同化愛好為事業　疫情下斥七位數開「概念健身中心」

疫情下不少健身室都受停業令影響結業,不過胡智同認為「有危就有機」,反其道而行,於今年7月底在中環威靈頓街地舖開設「概念健身中心」REP.,揉合健身及藝術兩大概念。或許不少人認為健身及藝術兩者風馬牛不相及,但胡智同(Lynus)卻說人們努力健身塑造理想身型,是以人體作為媒介的一種藝術展現,認為健身與藝術是同一件事,因此比起健身室,REP.更似一間藝術畫廊。雖然健身中心新開張,但胡智同已有計劃開分店,亦預計健身中心可在2、3年內回本。

胡智同雖然為香港實業家胡兆熾家族後人,但他未有如祖父胡寶星般成為律師,亦沒隨父親胡家驊從商,更無意學母親加入娛樂圈,反而修讀藝術,畢業後更成為全職健身教練。繪畫與健身一動一靜,胡志同又是如何接觸到這兩件事呢?

胡智同表示,自己從小希望成為建築師,但暑假經歷實習後,「我發現自己喜歡畫畫多於從事建築,因為建築雖然都與藝術相關,但自由度低。我發現(建築)不是為了我去設計,而是設計給客人,而畫畫就擁有比較高自由度,可以表達我想要表達的事。」於是在負笈英國前選修了藝術。他續稱,健身與畫畫都是約14、15歲時開始,當時就讀寄宿學校,到晚上與一班朋友健身,當作社交娛樂,但慢慢地他發掘到健身的樂趣,這個習慣亦一直維持,更成為了他的事業。

正因為藝術與健身都是胡智同喜歡的事,有般於普通人,他認為這兩件事本質上並無分別,只不過是以不同的方式表達。「九成香港人健身,都是希望擁有更好的身型,而不只是為了身體健康。」也許在胡智同的眼中,當人們努力健身,塑造理想身型,就已是以「人體」作為媒介的一種藝術展現,「當你思考如何呈現自己,那就是最重要的藝術品。」

不過,胡智同深明在香港要成為全職藝術家,是個很大的挑戰,所以他選擇將畫畫變成副業,考慮到自己喜歡健身,也希望擁有屬於自己的健身房,於是2019年大學畢業回港後,直接成為全職健身教練。他坦言,自己不懂得如何經營健身中心,遂決定先任職健身教練,一邊工作一邊「偷師」。經過逾2年的工作經驗,他於今年始下定決心,創業成為老闆。

疫情下,不少健身中心都受到停業令影響,生意一落千丈被逼結業。同一時間,胡智同與友人卻合資七位數開辦健身中心REP.,難道不怕要停業嗎? 胡智同卻認為,「(現在)是個很好的機會,即使有不少健身室結業,多了很多客人正在找新的健身室,我就覺得是個很好的機會。」但疫情反反覆覆,健身中心或須面臨再停業的局面,胡智同則表示:「最緊要都是做好準備,說真的也無得再怕,我也預計了會再停業。如果我沒有預計到,認為可以一直營運的話,政府一下令要停業,我就只會措手不及。」

現時胡智同在REP.也有開班授課,不過由打工仔變成老闆,要考慮的事變多,胡智同笑言,以前任職健身教練雖說工作10小時,但下班回家後就甚麼都不用管,可以自由自在做自己想做的事。「但現時我教5堂後,就要處理其他事務,再教5堂後,又要『睇下盤數』,要考慮更多瑣碎事,兼顧很多細微的事,少了很多私人時間。」不過他相信到健身房開幕後,很多事都會步上軌道,回復以往擁有的私人時間。

有別於其他健身中心,REP.的店面設計反而營造出藝術畫廊的氛圍。而早在開業前一個月,因訂購的健身器材尚未到港,胡智同直接舉辦自己的個人畫展,名為《胡智同:色彩的巡禮》,展出他自2019年回流返港後創作的作品。現時畫展已結束,但胡智同稱:「不一定是展出我的畫作,我們打算每月或每兩周,與不同品牌合作;亦因藝術形式多變,不一定只展出畫作。」 他更透露,歐洲香水品牌Byredo在開幕前已在 REP.舉辦瑜伽班。

REP.的定位為高級健身中心,致力保有其隱密性。而是胡智同自己的個人感受,他表示不想將健身與辛苦掛勾,「就如你走進來與我聊天,(REP.的)周遭環境也不會令你覺得要準備健身。但當你走進24小時健身室,一走入去就聽到健身器材的『嘭嘭聲』,人人都汗流浹背,我想不少女生都感到不自在,因而對健身房卻步,我不想令人有這種感覺。」因此,REP.的健身房位於地面最裏面的房間,「保護」健身人士運動時的狼狽模樣,不讓路人經過見到。

至於未來的計劃,胡智同希望REP.成為一個品牌,一個業務不囿於健身中心的品牌。「若然日後開分店,不一定是健身室。假若我日後開10間分店,但每間店都會擁有不同的目的。可以是健身,也可以是咖啡店、餐廳,我希望創立一個鮮明品牌,人們可以在REP.當中做不同的事,真正讓人做自己,可以truly embrace who they are as a person(擁抱真正的自己)。」

胡智同形容REP.是一個「突破」,「就如我們的宣傳口號Represent(代表),我們在Represent任何想Represent的事,所包含的意思在於做甚麼都可以。而REP.這個字可以衍生不同的英文字,可以是Repetition(重複),即健身每一組的動作重複的次數,也可以是Repower(重新啟動),可以是Repeat(重複),包括了很多不同的意思,不同的可能性。」他期望REP.的業務,日後擁有更多元的面貌,而他現時預計健身中心會在2、3年內回本,並透露分店的詳情也在構思中,但在一切都在計劃之中。

記者:陳楚琨