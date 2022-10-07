【內房危機】 傳延付10月5日到期利息 「示範民企」旭輝創上市新低 股價一度跌逾15%

被列為「示範房企」的旭輝控股（00884）傳正在與一個銀團磋商，將一筆原本於周三（5日）到期的離岸貸款利息，推遲付款時間至10月底。消息拖累股價繼續插水，曾低見0.61元，最多跌15.3%，創上市後新低，收報0.66元，仍跌8.3%。

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值得留意的是，旭輝昨日（6日）已大瀉15.3%，一周計累跌17.5%。至於同系旭輝永升服務（01995）同樣受影響，股價今日（7日）見3年低位，收報2.5元，跌8.4%。

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《彭博》報道指，該名消息人士未有透露利息款的明確數額，但稱其為2019年訂立的港元和美元雙幣貸款的一筆定期利息，該貸款定於2023年到期，公司正尋求將付款時間推遲到10月底。據彭博數據顯示，旭輝有相同特徵的貸款總額相當於約4.7億美元。

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記者：郭秀慧