【帶你睇盤】大埔名牌上車屋苑　兩房叫價508萬

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大埔區樓盤一直受歡迎，今次利嘉閣推介屋苑為大埔中心。屋苑最大賣點是，規模大，而且基座有大型商場，周邊亦有不少民生商店，是大埔區指標上車屋苑。
放盤單位為大埔中心3期23座高層G室，實用面積315平方呎，兩房間隔，現叫價508萬元。從代理提供的相片可見，單位外望山景及樓景。若承造九成按揭，分30年還，利率以2.875厘計，首期50.8萬元，月供18,969元，壓力測試的入息要求為40,326元。
|放盤單位
|大埔中心3期23座高層G室（物業編號：BH64096611）
|實用面積
|315平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|508萬元（最後更新日期：10月7日）
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢