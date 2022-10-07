【帶你睇盤】大埔名牌上車屋苑　兩房叫價508萬

大埔區樓盤一直受歡迎，今次利嘉閣推介屋苑為大埔中心。屋苑最大賣點是，規模大，而且基座有大型商場，周邊亦有不少民生商店，是大埔區指標上車屋苑。

放盤單位為大埔中心3期23座高層G室，實用面積315平方呎，兩房間隔，現叫價508萬元。從代理提供的相片可見，單位外望山景及樓景。若承造九成按揭，分30年還，利率以2.875厘計，首期50.8萬元，月供18,969元，壓力測試的入息要求為40,326元。

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放盤單位 大埔中心3期23座高層G室（物業編號：BH64096611） 實用面積 315平方呎 間隔 兩房 叫價 508萬元（最後更新日期：10月7日） 賣點 裝修新淨，間格方正實用。

廚房、洗手間新裝修，乾淨明亮。

遠眺吐露港，景觀開揚。

屋苑商場佔地60萬方呎，消閒購物一應俱全。

設有多條巴士路線來往港九新界，交通方便。

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