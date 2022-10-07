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【帶你睇盤】大埔名牌上車屋苑　兩房叫價508萬

股樓投資 18:44 2022/10/07

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大埔區樓盤一直受歡迎，今次利嘉閣推介屋苑為大埔中心。屋苑最大賣點是，規模大，而且基座有大型商場，周邊亦有不少民生商店，是大埔區指標上車屋苑。

放盤單位為大埔中心3期23座高層G室，實用面積315平方呎，兩房間隔，現叫價508萬元。從代理提供的相片可見，單位外望山景及樓景。若承造九成按揭，分30年還，利率以2.875厘計，首期50.8萬元，月供18,969元，壓力測試的入息要求為40,326元。

    點擊圖片放大
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放盤單位 大埔中心3期23座高層G室（物業編號：BH64096611）
實用面積 315平方呎
間隔 兩房
叫價 508萬元（最後更新日期：10月7日）
賣點
  • 裝修新淨，間格方正實用。
  • 廚房、洗手間新裝修，乾淨明亮。
  • 遠眺吐露港，景觀開揚。
  • 屋苑商場佔地60萬方呎，消閒購物一應俱全。
  • 設有多條巴士路線來往港九新界，交通方便。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3fLBG5A

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 大埔中心3期 放盤 大埔中心 大埔 利嘉閣 私人屋苑

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