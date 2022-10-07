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3個月劈價128萬　沙田第一城兩房480萬沽　3年慘蝕118萬

股樓投資 20:15 2022/10/07

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新界東上車屋苑沙田第一城再錄蝕成交，有業主於2019年以598萬元購入沙田第一城的高層兩房單位，現賬面蝕讓約118萬元離場。 

中原地產黎宗文說，沙田第一城37座高層H室，實用面積304平方呎，兩房間隔，七月放盤，當開價608萬元，其後減至528萬元，日前議價後以480萬元易手，即累減128萬元，實用呎價約15,789元。 

據了解，原業主於2019年以598萬元購入單位，持貨3年，現賬面蝕讓約118萬元離場。談到近期市況，黎宗文說，政府近日放寬壓測，加上市場逐步消化負面消息，部分買家入市步伐亦略有加快，而沙田第一城10月暫錄約9宗成交 。

延伸閱讀【多相】亞洲樓王室內設計團隊設計 KOKO HILLS住客會所直擊【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

沙田第一城 中原地產 二手市場 私人屋苑

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