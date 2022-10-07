▲ 【電子消費券2022】3香港推3000元一口價5G優惠 包2年每月30GB數據 + 80日外遊數據

政府10月起陸續發放第二期消費券，和記電訊香港 （00215） 旗下3香港宣布推出新一輪消費券限時優惠，包括推出一口價3000元的24個月5G SIM 套餐，每月包30GB 本地數據，其後限速1Mbps任用，以及80 日「世界更自遊」外遊數據服務。

合約期內可於日本、台灣、韓國等多達110 個地區外遊時使用，每日漫遊數據最多500MB，其後限速256kbps，無須行政費等，平均月費實繳125元。

3香港 5G SIM 連淨機折扣套餐 包1,000淨機折扣

蘋果（Apple，美：AAPL）剛推出機王iPhone 14系列。3香港另推出5G SIM 連淨機折扣套餐，一口價3,000，合約期20 個月，每月30GB 的本地數據，其後限速任用，並1,000 淨機折扣及8,000 易賞錢積分，可用作購買最新機王及換購相關配件，平均每月實繳150元

此外，3香港推出5G 寬頻服務，特選住戶只需3,000 即享3 年任用5G 寛頻連5G WiFi 6Router，另送800易賞錢積分。

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編輯：李哲毅