  • 29°C
香港時間 : 20221007日 (週五) 18:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券2022】3香港推3000元一口價5G優惠　包2年每月30GB數據 + 80日外遊數據

股市 17:38 2022/10/07

分享：

分享：

【電子消費券2022】3香港推3000元一口價5G優惠　包2年每月30GB數據 + 80日外遊數據

政府10月起陸續發放第二期消費券，和記電訊香港 （00215） 旗下3香港宣布推出新一輪消費券限時優惠，包括推出一口價3000元的24個月5G SIM 套餐，每月包30GB 本地數據，其後限速1Mbps任用，以及80 日「世界更自遊」外遊數據服務。

合約期內可於日本、台灣、韓國等多達110 個地區外遊時使用，每日漫遊數據最多500MB，其後限速256kbps，無須行政費等，平均月費實繳125元。

3香港 5G SIM 連淨機折扣套餐 包1,000淨機折扣

蘋果（Apple，美：AAPL）剛推出機王iPhone 14系列。3香港另推出5G SIM 連淨機折扣套餐，一口價3,000，合約期20 個月，每月30GB 的本地數據，其後限速任用，並1,000 淨機折扣及8,000 易賞錢積分，可用作購買最新機王及換購相關配件，平均每月實繳150元

此外，3香港推出5G 寬頻服務，特選住戶只需3,000 即享3 年任用5G 寛頻連5G WiFi 6Router，另送800易賞錢積分。

相關文章：

【iPhone 14】3香港推iPhone 14優惠　80GB月費實繳246元可享1500淨機折扣

【電子消費券2022】3香港推5G計劃優惠　月均100元30GB數據、連1800易賞錢積分

編輯：李哲毅

港股 iPhone 14 蘋果（Apple，美：AAPL） 和記電訊香港（00215）

上一篇文章

【美股期貨】美國非農就業數據公布前　道指期貨升64點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）

下一篇文章

【港元滙價】金管局承接逾15.7億港元沽盤　銀行體系結餘將跌穿1200億元（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】受歐美制裁的俄羅斯鋼鐵寡頭旗下超級遊艇停泊香港
【俄烏戰爭】受歐美制裁的俄羅斯鋼鐵寡頭旗下超級遊艇停泊香港
【恒指夜期】夜期升36點　觀望美數據（不斷更新）
【恒指夜期】夜期升36點　觀望美數據（不斷更新）
【美股期貨】美國非農就業數據公布前　道指期貨升64點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】美國非農就業數據公布前　道指期貨升64點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【香港通關】港府據報要求專家勿再推「0+0」　金融峰會或獲豁免「黃碼」要求可參與晚宴
【香港通關】港府據報要求專家勿再推「0+0」　金融峰會或獲豁免「黃碼」要求可參與晚宴
【澳門賭牌】賭牌競投結果未明　四太梁安琪突轉讓1成澳娛綜合予何超鳳、作價1澳門元
【澳門賭牌】賭牌競投結果未明　四太梁安琪突轉讓1成澳娛綜合予何超鳳、作價1澳門元
【Morning精點】四太梁安琪突轉讓1成澳娛綜合予何超鳳　輪候6年最後一派長康邨、港媽呻細到爆好失望
【Morning精點】四太梁安琪突轉讓1成澳娛綜合予何超鳳　輪候6年最後一派長康邨、港媽呻細到爆好失望
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款