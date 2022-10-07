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英國恐冬天數日停電3小時 官員：「非要求減少使用能源」

環球社會熱點 18:20 2022/10/07

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俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發，導致英國在內等國面臨能源危機。英國國家電網警告，當地家庭今年冬天可能經歷數次維時3小時的停電。但英國能源部門官員表明，並非要求民眾減少使用能源。

IMF料下調全球經濟增長預測 警告步向更不穩定世代  【下一頁】

國家電網（National Grid）周四（6日）表示，如果從歐洲入口的電力減少﹑發電廠缺乏足夠天然氣供應及英國出現寒冷天氣，在最惡劣情況下當地家庭可能有數日會停電3小時。國家電網指若需停電，將提前通知相關用戶，確保英國總體電力系統安全及完整。

行內消息人士指出，即使冷戰時代，前蘇聯仍然維持天然氣穩定供應，今次英國將面臨前所未見的寒冬。

黨友傳再向英揆施壓停削福利 財相或提前公布財政預算 【下一頁】

國家電網已就今年冬天的能源需求及供應制定計劃，包括與多間能源公司簽訂價值3.4至3.95億英鎊（約29.9至34.75億港元）合約，準備重啟5座燃煤發電廠。11月起，國家電網亦發起「靈活需求服務」，鼓勵用戶在頂峰以外時間使用能源，並提供回贈。

如有足夠商戶及家庭參與，國家電網估計，服務可騰出額外200萬千瓦時，可供60萬戶家庭使用。

氣候事務國務大臣施敬恆（Graham Stuart）周五（7日）受訪時表明，英國政府不會規範民眾生活模式，國家電網的警示並非要求英國民眾減少使用能源。施敬恆強調，國家電網提出的警告只是極端狀況，一般情況下英國民眾將安然度過冬天。

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責任編輯：吳漢培

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