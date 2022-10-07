OPEC+宣布石油減產 美民主黨人敦促反擊沙特

石油輸出國組織及其夥伴國家（OPEC+）周三（5 日）宣布，11月起每日大幅減產200萬桶石油，相當於全球每日供應量2%。OPEC+減產引起美國不滿，美國國會民主黨議員更呼籲總統拜登反擊沙特

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美國3名民主黨眾議員懷爾德（Susan Wild）、卡斯滕（Sean Casten）及馬利諾夫斯基（Tom Malinowski）形容，OPEC+減產石油做法屬敵對行為，也是沙特和阿聯酋選擇在烏克蘭戰爭站在俄羅斯一邊的明確信號。

他們更提出一項法案，要求美軍及美國的導彈防禦系統撤出當地。馬林諾夫斯基認為美軍長期駐守當地，幾乎完全是為保護沙特和阿聯酋的油田及安全利益，他認為美軍沒有充分理由繼續駐守當地。

他特別點名批評沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman），指對方不欣賞美國在世界提倡的民主觀念。

三名民主黨眾議員強調，如果沙特和阿聯酋想幫助俄羅斯保持高油價，就應該指望俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）保護他們。

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賓夕法尼亞州民主黨眾議員卡特賴特（Matt Cartwright）也表態支持三人的法案，稱OPEC+減產將賦予普京權力。他認為美國需重新評估與沙特的關係，並提醒對方誰才是超級大國。

國會兩院專注11月初的中期選舉，暫時處於休會狀態，暫時無法立即審議這項法案。法案料難於國會通過，馬利諾夫斯基承認是透過法案向拜登（Joe Biden）施壓，要求美方改變對沙特等盟友的態度。

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責任編輯：鄭錦玲