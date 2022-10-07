【抽獎活動】為慶祝成立160周年 香港中華煤氣推「煤氣160一路賞您大抽獎」將送出總值超過160萬元獎賞

煤氣公司迎來成立160年，香港中華煤氣有限公司宣佈舉辦「煤氣160一路賞您大抽獎 」活動。由即日起至2022年12月31日，煤氣網上賬戶用戶只需下載「Towngas煤氣公司 」手機應用程式並登記參加遊戲，即可參加「好賞大滿捉」即時抽獎；若完成指定任務，更有機會參加大抽獎，贏取「煤氣公司160周年紀念足金金幣 」或其他豐富獎品，完成任務越多，抽獎機會越多。

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合資格參加者有機會贏取以下豐富獎品：

獎品 名額 價值25,000港元之煤氣公司160周年紀念足金金幣** 6名 價值20,000港元之好氣Fun 電子現金券 10名 價值10,000港元之電子品牌電子現金券 30名 價值3,000港元之Klook電子現金券 100名 價值800港元之APITA百貨電子現金券 100名 價值300港元之百佳超市電子現金券 300名

**因金價價值波動，以購入時價值計算。

另外，煤氣網上賬戶使用者凡成功登記「煤氣160一路賞你大抽獎」活動，即可參與「好賞大滿捉」即時抽獎一次，隨時獲得豐富獎品，當中包括好氣Fun電子現金券、煤氣公司迷你模型DIY等。

現時凡年滿18歲、持香港居民身份證及有效煤氣網上賬戶的人士，即有資格參與遊戲贏取抽獎機會。詳細遊戲規則及條款可以參閱活動專設網頁：https://towngas160.omnicampaigns.com/html/tc/ 。抽獎結果將於「Towngas煤氣公司」手機應用程式內的活動頁面、活動專設網頁 、英文虎報及星島日報公布及刊登。所有得獎者將以登記煤氣網上賬戶時提供的電郵地址獲個別通知。

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記者：鄭日棱