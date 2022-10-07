【科技一周回顧】港創新科技嘉年華月底舉行　中國「防火長城」開展新一輪網絡監控

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

港府近年視創科為發展目標，積極以不同方式推動本土科研發展。創新科技署宣布於本月22日至30日，以實體及虛擬並行的形式，舉行「創新科技嘉年華2022」 。屆時將有37個活動夥伴，於實體展覽展出發明及研究成果，當中包括多個曾獲國際獎項的研發隊伍。

中國內地近日推出新一輪網絡管制，限制使用反政府偵測與追蹤工具的中國內地用戶。據Github一份有關中國網絡審查體系防火長城「防火長城」（Great Firewall，GFW）的報告指出，由今年10月3日起，已有逾100名中國用戶表示採用傳輸層安全協定（Transport Layer Security，TLS）技術的反「防火長城」伺服器遭封殺。

最遲上市的iPhone 14 Plus主打大屏幕，對比另外兩款同為6.7吋的iPhone 14 Pro Max、上一代iPhone 13 Pro Max，在規格及價錢有何分別？下文將為比拼該3大機款的規格，方便大家在選購前分析。

【iPhone 14】日本iPhone全球最平？ iPhone 14 128GB約售6,500元

【AirPods Pro 2】第2代AirPods Pro現Bug 通知新機用戶盡快換電池

中美芯片戰持續。有消息指，美國政府計畫於今個月內，推出新芯片出口規定，進一步限制將美國人工智能（AI）芯片出售至中國。

責任編輯：張寶燕

iPhone 14系列，包括最遲上市的iPhone 14 Plus今（7日）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：