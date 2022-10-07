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【諾貝爾獎】著名白俄人權運動家 俄烏兩組織合奪和平獎

環球社會熱點 17:13 2022/10/07

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2022年度諾貝爾和平獎周五（7日）揭盅 ，分別由白俄羅斯著名人權運動家比亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、俄羅斯著名人權組織Memorial以及烏克蘭團體「公民自由中心」（Center for Civil Liberties） 共同奪得諾貝爾和平獎，以表揚代表國內民間社會發聲。

法國女作家奪文學獎 自傳體作品呈現個人記憶根源 【下一頁】

挪威諾貝爾委員會表示，他們多年以來一直提倡表達異見、保護公民基本權利。委員會讚揚得獎者在記錄戰爭罪、侵犯人權及濫用權力方面作出傑出努力，共同展示了民間社會對和平與民主的重要性。

現年60歲的比亞利亞茨基是80年代中期白俄羅斯民主運動發起人之一，畢生致力促進祖國民主與和平發展。

因應白俄羅斯通過憲法修正案，賦予總統極端權力，引發大規模示威，他於1996年成立專門向政治犯及其家人提供財政和法律協助的人權組織「春天」（Viasna），開始展開抗爭。「春天」其後發展成致力於獨立監督國家選舉、紀錄當局侵犯人權的行為的團體，比亞利亞茨基亦成為白俄羅斯政府眼中釘。

白俄羅斯政府於2011年指控比亞利亞茨基逃稅判監，2014年出獄。繼2020年大規模反政權示威後，他再次在未經審訊情況下被拘留，翌年被控逃稅入獄至今。

三學者合奪化學獎 美科學家第二度獲殊榮 【下一頁】

俄羅斯著名人權組織Memorial是前蘇聯的人權運動家於1987年成立，諾貝爾和平獎得獎者薩哈羅夫（Andrei Sakharov）與人權鬥士甘努甚金娜（Svetlana Gannushkina） 是創始人之一。

Memorial成為俄羅斯歷史最悠久、最知名的人權組織，一直致力打撃軍國主義、促進人權及爭取法治政府。Memorial建立了史太林時代受害者文獻中心、更彙編及系統化有關當局政治壓迫及侵犯人權行為，亦成為當地被囚禁政治犯最權威的信息來源。組織在車臣分部的負責人於2009年因從事人權工作遇害。

俄羅斯最高法院在2021年12月勒令解散Memorial，但組織成員均拒絕行動。主席Yan Rachinsky當時更發表聲明指，「沒有人打算放棄」（Nobody plans to give up）。

責任編輯：郭麗明

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