【恒大3333】許家印據報擁倫敦最貴豪宅　傳在英國爆疫前斥逾18億買入

▲ 許家印據報擁倫敦最貴豪宅 傳在英國爆疫情前斥逾18億買入

已陷入違約的中國恒大 （03333） 創始人許家印在中國以至海外都擁有豪宅。據外媒引述消息指，倫敦最貴豪宅的實際擁有人為許家印，交易是在英國新冠疫情爆發前完成，涉資約2.1億英鎊（約18.49億港元）。報道指，該倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅原由沙特阿拉伯王儲Sultan bin Abdulaziz持有，其價值在2020年1月創下紀錄新高。

而購買豪宅的公開面孔是中國房地產商人Cheung Chung-kiu，旗下公司CC Land擁有倫敦摩天大樓「Cheesegrater」。消息指稱，該公司背後實控人是許家印。

恒大和許家印沒有回應

根據英國土地註冊處的文件，英屬維爾京群島註冊的名為Vision Perfect Global Ltd的公司從Curaçao註冊的Yunak Property Corp.購買這一超級豪宅，兩名CC Land的高層獲委任為董事，而據2020年2月的紀錄顯示許家印的妻丁玉梅擁有這家公司75%或以上股份。

CC Land回應報道稱，該公司與物業有關，但並不是所有人。恒大和許家印沒有回應查詢。

報道指，該倫敦豪宅實際上也在出售，但還沒有進入正式出售程序。

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編輯：袁諾曦