【智慧城市】智能物管系統　蒐數據減人手查察

▲ 管理時透過手機App就能查看物業內各設備的運作情況，甚至作出調整。（受訪者提供圖片）

智能物業管理在疫情下商機增加，加強技術應用有助提升人力資源管理效率。建築商與物管業在供應鏈上各司其職，但在數碼化過程中，關係卻息息相關。

據市場分析機構Fortune Business Insights指出，2021年全球智能建築市場價值達676億美元（約5,306億港元），2022年會達806億美元（約6,326億港元），預計到2029年更會高達3,286億美元（約2.58萬億港元）規模，預測期內複合年增長率為22.2%。

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智能物業管理可說是一個複雜控制系統，物業裏如通風、冷氣、照明等都包括在內，視乎建築物用途，當中的技術包括感應器，甚至電腦芯片、軟件等組成，最終目標是降低營運成本、租住管理、安全管理和建築物本身的功能管理。

物業不同設備 系統各自為政

Aura Labs是其中一家找到智能物管市場需求的初創，其行政總裁陳逸山（Lester）表示，公司於2017成立，就是看中了市場所在。智能樓宇技術並非新事，多家環球企業，甚至物業管理公司都有研究方案，較著名的如施耐德電機（Schneider Electric）及Honeywell，無論是硬件配套又或管理方案都有選擇，面對這些對手，陳逸山認為是合作夥伴，Aura Labs可以找到他們未有觸及的空間。

陳逸山解釋，要有效部署智能技術到物業中並不容易，因為建築物內的不同設備如照明、冷氣等都由不同系統管理，而這批設備本身並不相通，即使近年有不少物聯設備推出，但系統亦各自為政，Aura Labs的方案就是透過蒐集設備中的數據，再推出管理工具，例如感應到電燈損壞，可即時通知管理人調派人手處理，省卻以往需要人手定期查察的煩惱。

▲ 配合建築物平面圖或3D圖像，物管人員就更能了解物業內情況。（受訪者提供圖片）

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透過手機App 接收信息調節

本港多家地產商及物業管理公司近年都積極實踐智能化管理，而Aura Labs亦受惠於市場發展，客戶包括新鴻基地產等，該公司位於九龍站的環球貿易廣場就有選用Aura Labs的方案，功能如透過手機App查看及調節冷氣溫度，而且部署過程並不複雜。

陳逸山解釋，Aura Labs專注於軟件研發，他本身亦是另一家數碼科技公司AAIOT的聯合創辦人，AAIOT則主要在物聯硬件設備如感應器方面的研發，兩家公司的技術正好配合物管市場需求。他強調，除了大型地產商，其實本港不乏小型建築或物管公司，他們都需要簡單易用的方案配合。

據了解，物業管理公司只需要部署一部小型電腦盒子，就可管理各項設備，而Aura Labs的核心技術就是其SeerOS系統，用戶透過個人電腦、平板電腦或手機，可接收來自不同的物聯設備如電燈、Beacon、監察系統、門鎖及空氣調節系統（HVAC）等信息，甚至作出調整。

記者：彭振濠

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