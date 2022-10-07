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【美股焦點】Spotify 據報將停播11個原創Podcast節目　Podcast部門裁員最多5%

股市 16:55 2022/10/07

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【美股焦點】Spotify 據報將停播11個原創Podcast節目　Podcast部門裁員最多5%

科技網媒《TechCrunch》報道指，串流音樂平台Spotify（美：SPOT）計劃停播11個原創Podcast節目，並計劃將Podcast部門裁員最多5%，並將重新分配部分員工到其他部門。

今次Podcast 節目調整主要影響兩間工作室，包括Gimlet旗下的4個節目及Parcast 旗下6個節目。此外，據報Gimlet及Parcast 管理層有所調整。報道引述知情人士指，Spotify首席內容官 Dawn Ostroff任命Nicole Beemsterboer成為 Gimlet新董事總經理，而Liliana Kim被任命為 Parcast 新董事總經理。

報道估計，Spotify 首次集體取消Podcast 節目，可能是為了幫助加強其原創和獨家Podcast陣容，與電視行業停播類似，Spotify 似乎正在淘汰部分節目，騰出空間播放原創和獨家內容。

【ET財智Talk】人民幣貶值危機有多嚴重？臻享王良享拆解內地經濟前景

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編輯：李哲毅

美股 裁員 Spotify Spotify（美：SPOT）

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