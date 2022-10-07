【內房危機】瑞銀：若旭輝急需售產　碧桂園及恒地有機入貨

▲ 【內房危機】瑞銀：若旭輝急需售產 碧桂園及恒地反可有機入貨

「示範民企」旭輝 （00884） 據報正與銀團洽商延期支付10月5日到期的貸款利息。瑞銀指，由於旭輝八成項目並非全資擁有，而當中又有八成是與非國企房企合作，這就對相關合資夥伴造成風險外溢問題。

旭輝一度低見0.61元，創2017年1月低，全日則跌8.3%，報0.66元。

瑞銀表示，按405個項目計算，旭輝主要合資夥伴為碧桂園 （02007） 、恒地 （00012） ，並包括無上市的地區房企山東銀盛泰和重慶華宇。四者與旭輝合作的項目分別有13、21、31、28個，未售的建築面積分夠達253.6萬平方米、237.6萬平方米、230.1萬平方米和122.3萬平方米。

若旭輝的合資夥伴有能力回購旭輝的項目股權不但不會造成負債，而且更有經濟效益，又可阻隔來自旭輝的風險，甚至因旭輝急需資金，而能以折讓價購入。

瑞銀估計，如果碧桂園買回與旭輝合作之股權，將需51億元人民幣，相當於公司上半年閒置資金的6.6%。而恒地則需176億元人民幣，藉以支付地價。不過，這將推升公司形式上負債率由去年或的40%升至46%，並影響派息能力。

瑞銀予旭輝「中性」評級，目標價為2.5元。

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編輯：姚卓然